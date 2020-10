Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Trực Ninh, Giao Thủy

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, ngày 2-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh đã tổ chức các cuộc tiếp xúc với cử tri các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh và các đại biểu: Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đặng Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến tiếp xúc cử tri huyện Ý Yên. Các ĐBQH: Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Trương Anh Tuấn, TUV, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Trực Ninh. Các đại biểu: Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đặng Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Lộc. Các ĐBQH: Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TASCO tiếp xúc cử tri huyện Giao Thủy. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Trực Ninh có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Ý Yên. Ảnh: Xuân Thu

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ĐBQH đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và trả lời tóm tắt của các bộ, ngành Trung ương đối với những kiến nghị của cử tri trong tỉnh tại các kỳ họp trước. Theo đó, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 20-10-2020 và bế mạc vào ngày 17-11-2020. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt bằng hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình và họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Trong công tác lập pháp, kỳ họp này Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 6 dự án Luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án Luật. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021. Thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét, quyết định bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh...

Tại huyện Ý Yên, cử tri đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có những giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi vì hiện nay giá thịt lợn vẫn ở mức cao ảnh hưởng đến đời sống người dân; tốc độ tái đàn chậm do tâm lý e ngại dịch bệnh và do giá thành đầu vào, đặc biệt là giá con giống cao. Đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sớm khởi công xây dựng cầu Đống Cao, cầu Bến Mới, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đề nghị các ngành chức năng sớm khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của nhà máy Đạm Ninh Bình. Đề nghị xem xét việc tăng thời gian hoạt động một nhiệm kỳ của trưởng, phó thôn, xóm lên thành 5 năm và theo nhiệm kỳ của HĐND cấp xã (hiện nay là 5 năm/2kỳ). Đề nghị Quốc hội quan tâm, xem xét về một số bất cập trong thực thi Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư công 2014. Cụ thể, theo quy định của Điểm a, Khoản 2, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013 quy định: UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định. Trong khi đó, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 32, Luật Đầu tư năm 2014 quy định UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, không có phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp huyện. Trên thực tế, các dự án đầu tư của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất dưới 0,5ha là các dự án có quy mô nhỏ, để thuận tiện cho các nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, cho phép UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin thuê đất để thực hiện dự án đầu tư dưới 0,5ha.

Cử tri huyện Mỹ Lộc kiến nghị Quốc hội, Chính phủ 4 vấn đề lớn liên quan đến việc xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thuận; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cụ thể hóa hoạt động của lực lượng Công an xã...

Phát biểu với cử tri huyện Ý Yên, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tập hợp, phân loại những vấn đề thuộc phạm vi của tỉnh giải quyết; những nội dung khác, Đoàn ĐBQH tập hợp, báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để huyện Ý Yên phát triển.

Cử tri huyện Giao Thủy đã kiến nghị Chính phủ cần có chế tài mạnh hơn nữa đối với những thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự; điều chỉnh cải cách đất ruộng có hiệu quả tránh bỏ hoang, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông tại ngã tư Cầu Vòm xã Giao Nhân vì nơi đó thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; củng cố, xây dựng hệ thống kè kênh mương kiên cố để người dân thuận tiện trong việc tưới tiêu nông nghiệp. Đề nghị các cấp, chính quyền quan tâm đến người dân có hoàn cảnh khó khăn sau dịch COVID-19, cần có các biện pháp giúp ổn định giá thịt lợn đối với người tiêu dùng, nâng cao chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách ở cấp xã, thôn, xóm và quan tâm đến những hộ dân sinh sống ở khu vực đê dự phòng trong việc tái định cư được đảm bảo an toàn, phát triển kinh tế gia đình.

Cử tri huyện Trực Ninh đề nghị Quốc hội, tỉnh quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác xử lý môi trường nông thôn; có cơ chế, chính sách để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm, tạo điều kiện cho công tác tuyển dụng giáo viên mầm non bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; có quy định cụ thể trong việc xây dựng, củng cố các trường học đạt chuẩn quốc gia.

Kết thúc các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH của tỉnh trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH của tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ để tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xem xét giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh sẽ chuyển các ngành chức năng của tỉnh xem xét giải quyết./.

Nhóm PV thời sự