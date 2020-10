Công điện khẩn số 10 về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7 năm 2020

Sáng 13-10-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện khẩn gửi: Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà; các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi. Nội dung Công điện như sau:

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16-10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 14 đến ngày 16-10, tỉnh Nam Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, vùng ven biển có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở, ngành, các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm túc Công điện số 1393/CĐ-TTg ngày 12-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới, Công điện số 24/CĐ-TW hồi 12 giờ 30 ngày 12-10-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Công điện số 05/CĐ-PCTT hồi 9 giờ ngày 12-10-2020 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện truyền thông để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bão. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khí tượng thủy văn của tỉnh, Trung ương để cập nhật và thông tin kịp thời diễn biến cơn bão.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Kiểm đếm, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Thực hiện cấm biển từ 19 giờ ngày 13-10-2020; cấm các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch ven biển và yêu cầu người dân di dời khỏi chòi canh vây vạng vào bờ trước 7 giờ ngày 14-10-2020. Cảng vụ Hàng hải Nam Định chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn các loại tàu tải trọng lớn không vào được các cảng, khu neo đậu của tỉnh, phải vào sâu phía trong dòng sông để trú ẩn hoặc di chuyển đến các cảng lớn tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bằng mọi hình thức thông tin kịp thời tới người dân về diễn biến của bão, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, tránh bão.

- Khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để thu hoạch nhanh lúa mùa.

- Phối hợp chặt chẽ với các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt việc tiêu rút, điều tiết nước ruộng, nhất là ở vùng trũng thấp, vùng có khả năng tiêu nước kém bảo vệ sản xuất, cây trồng, đặc biệt là diện tích lúa chưa đến thời kỳ thu hoạch, rau màu vụ đông. Hướng dẫn người dân bảo vệ các ao đầm nuôi trồng thủy sản.

- Rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, nhất là tại các nhà yếu, nhà tạm; khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi có lệnh.

- Có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với bão.

- Tổng kiểm tra toàn tuyến đê điều trên địa bàn, có phương án xử lý giờ đầu đối với những điểm xung yếu, nhất là ở những vị trí đã bị sạt lở.

- Triển khai việc chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở; tháo dỡ biển quảng cáo; cắt tỉa cành cây để bảo vệ đường điện và các công trình khu vực xung quanh tán cây; triển khai các phương án tiêu thoát nước đô thị.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai ngay các phương án xử lý giờ đầu đối với những đoạn đê, kè xung yếu, nhất là ở những vị trí đã bị sạt lở; nắm chắc tình hình mưa bão, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

5. Các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tổ chức tiếp tục tiêu rút nước ruộng trên toàn hệ thống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa úng, ngập.

6. Công ty Điện lực Nam Định có kế hoạch kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện để có đủ nguồn điện chất lượng tốt phục vụ công tác phòng chống bão và phục vụ sản xuất.

7. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ và hướng dẫn cụ thể các chủ đò phà vượt sông trong việc đảm bảo an toàn đối với người và phương tiện.

8. Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai các phương án phòng chống bão theo quy định.

9. Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án công trình đang thi công chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn người, phương tiện và công trình, yêu cầu tuyệt đối an toàn với người, phương tiện và hệ thống đê, kè của tỉnh.

10. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xuống ngay địa bàn được phân công, phối hợp với các huyện, thành phố Nam Định triển khai chống bão.

11. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua số điện thoại 02283.649.217; fax 02283. 646.779; email: qldnd2012@gmail.com)./.