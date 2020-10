Công an tỉnh biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Ngày 5-10, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các đơn vị tiêu biểu.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)..., Công an tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu như Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Nam Trực và Đoàn đặc nhiệm Cảnh sát biển đấu tranh chuyên án 820B, triệt xóa đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ tỉnh Bắc Ninh về Nam Định; bắt, khởi tố 2 đối tượng, thu 3.000 viên ma túy tổng hợp, 30 gam heroin, 86 triệu đồng, 1 ô tô cùng một số vật chứng khác có liên quan. Ngày 7-9-2020, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng Hải quan đấu tranh thắng lợi chuyên án 902H, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Cộng hòa Liên bang Đức về Nam Định tiêu thụ; bắt 2 đối tượng, thu giữ 40 nghìn viên thuốc lắc. Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập và đấu tranh chuyên án 720T với nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ công giáo trên địa bàn tỉnh, làm rõ nhóm đối tượng gồm 5 thanh, thiếu niên độ tuổi từ 18 đến 25 cùng trú tại địa bàn xã Trực Thuận (Trực Ninh). Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp nhà dân và nhà thờ thuộc 5 huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Ý Yên. Công an thành phố Nam Định khám phá 3 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng giả danh Công an, Quân đội nhận làm giả giấy tờ, nhận xin việc vào cơ quan Nhà nước, chạy đấu thầu dự án công... Quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng đã thực hiện 11 vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng. Công an huyện Ý Yên thực hiện truy xét qua dấu vết nóng, bắt giữ đối tượng Trần Văn Đắc (SN 1985) trú tại xã Giao Thanh (Giao Thủy) về hành vi cướp giật 200 triệu đồng của chị Phạm Thị Tuyết, trú tại thị trấn Lâm (Ý Yên), thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Công an huyện Giao Thủy điều tra, phá chuyên án 720L, bắt 1 đối tượng giả danh cán bộ Bảo hiểm, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp, lừa đảo chiếm đoạt của 5 người với số tiền trên 500 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế phá chuyên án 818H, bắt đối tượng Phạm Thi Thu Hiền (SN 1975), nguyên là thủ quỹ của Quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Thanh (Hải Hậu) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; làm rõ số tiền đối tượng đã chiếm đoạt trái phép hơn 5 tỷ đồng. Công an huyện Nghĩa Hưng khởi tố đối tượng Lê Mạnh Chiểu (SN 1965) nguyên là trưởng xóm 10, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) về tội "Lạm quyền trong thi hành công vụ", tổ chức đấu thầu trái phép 300m2 đất quy hoạch xây dựng nhà văn hoá.

Tại lễ tuyên dương, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 80 cá nhân; tặng Bằng chứng nhận tập thể tốt, người tốt, việc tốt cho 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu./.

Tin, ảnh: Xuân Thu