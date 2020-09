Chấp thuận phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối siêu thị Lan Chi với tỉnh lộ 490C

Để phục vụ thi công dự án xây dựng siêu thị Lan Chi tại thị trấn Nam Giang (Nam Trực) đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 4-9-2020, Sở Giao thông Vận tải có văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối siêu thị Lan Chi với tỉnh lộ 490C tại vị trí Km7+400 (trái tuyến) trên tỉnh lộ 490C thuộc địa bàn thị trấn Nam Giang.

Đây là nút giao cùng mức, kiểu ngã ba; tại vị trí nút giao, mở rộng tỉnh lộ 490C phía trái tuyến để bố trí thêm 1 làn xe. Trên tỉnh lộ 490C giữ nguyên hướng tuyến và cao độ mặt đường, mở rộng 3,5m phía trái tuyến để bố trí làn tăng và giảm tốc cho các phương tiện tham gia trong nút. Chiều dài đoạn mở rộng theo tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp với phạm vi giải phóng mặt bằng. Kết cấu mặt đường phần mở rộng phù hợp kết cấu mặt đường hiện tại tỉnh lộ 490C. Các bán kính cong, tầm nhìn khi xe ra vào nút... phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 4054:2005. Trong khu vực nút giao và tỉnh lộ 490C có thiết kế hệ thống thoát nước đảm bảo không để nước mặt từ đường nhánh chảy vào tỉnh lộ 490C. Tổ chức giao thông nút giao bằng hệ thống sơn, biển báo hiệu đường bộ phù hợp với tổ chức giao thông và đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam (chủ đầu tư dự án) làm việc với UBND huyện Nam Trực, UBND thị trấn Nam Giang để có mặt bằng thi công theo phương án thiết kế được chấp thuận; làm việc với các đơn vị có công trình ngầm, nổi được cấp phép xây dựng tại khu vực nút giao để có biện pháp xử lý bảo đảm an toàn các công trình này khi thi công. Phải hoàn trả nền, mặt đường, lề đường tỉnh lộ 490C bị hư hỏng do thi công nút giao gây ra với chất lượng, kết cấu tương đương hoặc tốt hơn; đồng thời có trách nhiệm bảo hành trong 12 tháng kể từ ngày nút giao được đưa vào khai thác sử dụng. Chủ đầu tư phải cam kết khi tỉnh lộ 490C được cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nếu phải thay đổi quy mô nút giao thì Công ty chịu trách nhiệm đầu tư kinh phí thay đổi quy mô nút giao theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền, không đòi bồi thường. Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông khu vực nút giao đấu nối lập hồ sơ xin cấp phép thi công do Công ty chịu trách nhiệm. Trong trường hợp Công ty không đủ năng lực thi công nút giao phải hợp đồng với đơn vị thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm thi công công trình giao thông đường bộ để thực hiện.

Thời gian có hiệu lực của văn bản chấp thuận là 12 tháng kể từ ngày ban hành; nếu quá 12 tháng, Công ty phải thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định./.

Thành Trung