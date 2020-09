Bảo đảm cung ứng điện an toàn phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Để cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), Công ty Ðiện lực Nam Ðịnh đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn cung ứng điện trong thời gian trước, trong và sau Ðại hội bao gồm các địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh 3-2; Khu vực Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; khu vực có các cổng chào điện tử, nút giao thông có gắn đèn tín hiệu; các địa điểm ăn, nghỉ, lưu trú của đại biểu, khách mời gồm: Khách sạn Nam Cường, Vị Hoàng, Sơn Nam, Công đoàn... Riêng khu vực Hội trường 3-2, nơi diễn ra Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, Công ty Ðiện lực Nam Ðịnh lắp đặt máy phát công suất 630KVA chạy song song với nguồn điện lưới để bảo đảm cung ứng điện tuyệt đối an toàn trong suốt 3 ngày diễn ra Ðại hội./.

Xuân Thu