UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 8-2020

Ngày 7-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2020. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Phùng Hoan, Trần Lê Đoài; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Sở KH và ĐT, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu có mức tăng khá như: sản lượng thủy sản tăng 4,7%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,9%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 9,9%, tổng dư nợ cho vay tăng 11,9%... Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc". Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; hoàn thành gieo cấy lúa và cây màu vụ mùa theo đúng kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai tích cực tại các địa phương. Các công trình trọng điểm của tỉnh tiếp tục được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Ngành Giáo dục đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế giành 1 Huy chương Vàng; hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho người có công, các đối tượng chính sách theo quy định; đã tổ chức tốt nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa". Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Kiểm điểm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế cho biết: Tính đến 8 giờ ngày 7-8 toàn tỉnh có 7 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và 29 trường hợp có nguy cơ cao với COVID-19. Đã cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh tổng số 423 trường hợp: trong đó đang cách ly, điều trị 36 trường hợp; đã cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh 967 trường hợp, trong đó đang cách ly 15 trường hợp, các trường hợp cách ly sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở; đã cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An 198 trường hợp, trong đó đang cách ly 45 trường hợp, tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính; đã tư vấn, hướng dẫn và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho 9.948 trường hợp, trong đó đang cách ly, theo dõi sức khỏe 2.519 trường hợp với tình hình sức khỏe ổn định. Nhận định diễn biến dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế khẳng định: dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp; tại Việt Nam các ca bệnh đã xuất hiện tại 39 tỉnh, thành phố và có nguy cơ lan rộng sang nhiều địa phương khác; hầu hết các ca nhiễm đều không có triệu chứng, cơ sở y tế của tỉnh không đủ nguồn lực thực hiện xét nghiệm cho tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch nên không kiểm soát được hết các trường hợp có tiếp xúc với ca nhiễm; một số người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch về không khai báo, không được phát hiện sớm để cách ly. Do vậy, hiện tại nguy cơ xuất hiện lây nhiễm SARS -CoV-2 trong cộng đồng tỉnh là rất cao.

Tháng 8-2020, các ngành, các địa phương tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đẩy mạnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định, phát triển trên mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách, đảm bảo các khoản chi lương, chi cho an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh; tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền, ngành chức năng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thành chi trả cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ mới; đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai đầu tư một số công trình trọng điểm; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm, nền kinh tế và đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, thu ngân sách sụt giảm. Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm như Nhà máy điện rác Greenity Nam Định, KCN Mỹ Thuận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường cũ)... Một số sở, ngành chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là triển khai các chế độ, chính sách pháp luật mới ban hành. Vi phạm về quản lý đất đai, quản lý đê điều tại một số nơi vẫn còn xảy ra, việc xử lý các vi phạm còn chậm. Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo tinh thần không chủ quan, lơ là và không hoang mang, lo lắng quá mức. Đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch để nhân dân yên tâm, nghiêm túc thực hiện. Yêu cầu ngành Công an tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng về công tác phòng chống dịch bệnh; xử lý theo quy định pháp luật đối với các đối tượng trốn tránh, chống đối việc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh, trốn cách ly khi mắc dịch bệnh; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh đối với các trường hợp nhập cảnh, trở về từ vùng có dịch, quản lý kiểm soát tốt công tác bảo đảm an toàn của các địa điểm cách ly. Các địa phương, các ngành liên quan chủ động đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ hiệu quả công tác kiểm soát y tế, cách ly các trường hợp mắc bệnh, nghi nhiễm bệnh; kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt quy trình cách ly tập trung; đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả trong công tác tổ chức cho học sinh thi tốt nghiệp THPT tập trung. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ và ước kết quả thực hiện đến cuối năm của đơn vị mình; rà soát việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; tập trung thực hiện tốt công tác thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngành NN và PTNT tập trung phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm, chú trọng kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu Phi; chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai; quan tâm xử lý vi phạm đê điều; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung; tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao. Ngành TN và MT tập trung hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường xử lý các vi phạm đất đai. Các ngành, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công các công trình trọng điểm gồm: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, Bệnh viện đa khoa tỉnh... Chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem xét điều chuyển vốn đối với các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu vốn, có khả năng giải ngân tốt hơn. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách; khuyến cáo các huyện thắt chặt chi tiêu. Công tác nội vụ quan tâm xử lý những trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy