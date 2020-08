Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố Nam Định đề nghị triển khai thực hiện ngay một số biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách ngang sông.

Sở GTVT đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo Công an huyện, thành phố và các Phòng Công Thương, Phòng Quản lý đô thị; UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa trên địa bàn quản lý (nhất là trong dịp mưa, lũ). Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, trong đó tập trung phổ biến điều kiện hoạt động của phương tiện thủy, của bến thủy nội địa, quy định về sử dụng áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh… cho các chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy nội địa. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) thường xuyên kiểm tra hoạt động vận tải khách ngang sông tại các bến đò, phà, bến thủy nội địa trên địa bàn quản lý. Phối hợp với lực lượng Cảng vụ Đường sông kiểm tra hoạt động của các phương tiện tại cảng, bến thủy nội địa. Kiên quyết không để phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa khi không đảm bảo các điều kiện an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường, hoặc cảng, bến không đủ điều kiện hoạt động./.

Thành Trung