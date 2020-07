Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa:

- Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh

- Các vị đại biểu tham dự kỳ họp.

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa 18 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp. Các văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận đóng góp các ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Trong bối cảnh đại dịch Covid–19 đã tác động tiêu cực, trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội; với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch Covid–19 được triển khai quyết liệt, chủ động và kịp thời, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19; thực hiện kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 2,6%, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 6,1%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 10,3%. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh được đẩy mạnh; khánh thành một số công trình quan trọng như: Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cầu Thịnh Long…; An sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 91% dân số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp, thu ngân sách giảm so với cùng kỳ, điều hành ngân sách gặp nhiều khó khăn. Vi phạm về quản lý đất đai, quản lý đê điều, môi trường tại một số nơi vẫn diễn biến phức tạp, việc xử lý các vi phạm gặp nhiều khó khăn. Thực hiện các thủ tục về đất đai và đầu tư một số dự án còn chậm. Chất lượng công tác cán bộ so với yêu cầu nhiệm vụ một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Những tồn tại này có nhiều nguyên nhân và cũng đã được UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận và chỉ đạo khắc phục nhưng cũng có một số nội dung còn chậm chuyển biến ảnh hưởng đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19; hạn chế thời gian họp đông người kéo dài; kỳ họp này không tiến hành chất vấn trực tiếp tại hội trường mà chuyển các nội dung chất vấn của đại biểu đến người có trách nhiệm trả lời chất vấn để gửi tới đại biểu bằng văn bản; đồng thời chuyển các nội dung chất vấn, kiến nghị đến chủ tịch UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời tiếp thu giải trình làm rõ một số vấn đề mà cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, nhấn mạnh các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có Thông báo nội dung phiên thảo luận để gửi đến UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện; gửi tới đại biểu HĐND tỉnh để giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII lần này đã thảo luận và biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác thẩm tra, giám sát nhất là giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh.

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sớm triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, giải quyết những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy đã về dự, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của kỳ họp. HĐND tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND, UBND các cơ quan có liên quan và sự tham gia tích cực của đại biểu HĐND tỉnh; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã dự, đưa tin về kỳ họp, cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!