Chuẩn bị kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Nam Định và các huyện Xuân Trường, Nam Trực

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HÐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 16-6, các tổ đại biểu HÐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri thành phố Nam Ðịnh và các huyện Xuân Trường, Nam Trực. Trong đó, các đồng chí: Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Ðịnh và các đại biểu HÐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Nam Ðịnh. Ðồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và tổ đại biểu HÐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Xuân Trường.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Nam Định.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các tổ đại biểu HÐND tỉnh đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HÐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến địa phương.

Cử tri thành phố Nam Ðịnh nhất trí và bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh ta trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Cử tri kiến nghị, ở một số phường mới thành lập (Mỹ Xá, Lộc Hòa), công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn do có sự chênh lệch về dân cư giữa các tổ dân phố (có tổ trên 1.000 hộ dân, có tổ lại chỉ có khoảng 100 hộ dân), trong khi mức hưởng phụ cấp của đội ngũ cán bộ các tổ dân phố như nhau… Do vậy, cử tri đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo triển khai việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới các tổ dân phố; đặc biệt là những đơn vị có khu tái định cư, khu đô thị. Cử tri thành phố cũng kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo xây dựng hệ thống tuyến đường gom khu vực Quốc lộ 10 đoạn tiếp giáp Khu công nghiệp Hòa Xá - xã Lộc An và đoạn phía tây Quốc lộ 10 từ Khu công nghiệp Hòa Xá đến Cụm công nghiệp An Xá vì hiện nay mật độ dân cư ở đây đông, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Ðối với một số lĩnh vực như quản lý đất đai, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh kết luận thanh tra để xây dựng phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu đất Công ty Cầu 12 tại xã Nam Phong (nay thuộc địa phận phường Cửa Nam) nhằm đảm bảo quản lý đất đai và tăng thu ngân sách theo quy định. Ðối với dự án đầu tư mở rộng Trường THPT Trần Hưng Ðạo, thời gian thực hiện đến nay đã 10 năm, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản xong, tuy vậy còn 13 hộ dân đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa chi trả. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét bố trí kinh phí và chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn thiện dự án để đưa vào hoạt động, tránh lãng phí. Cử tri cũng kiến nghị, hiện trên địa bàn thành phố còn một số đơn vị, tổ chức sử dụng đất không hiệu quả, nợ đọng tiền thuế đất, có dấu hiệu vi phạm luật đất đai như cho thuê, chuyển nhượng và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất…, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm và cương quyết thu hồi đất tránh tình trạng xảy ra vi phạm về đất đai.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ðình Nghị đánh giá cao ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Nam Ðịnh. Về một số vấn đề liên quan đến việc chia tách, sáp nhập tổ dân phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải thích và làm rõ tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ðối với các ý kiến khác, thay mặt các đại biểu HÐND tỉnh, đồng chí tiếp thu, tổng hợp và trình HÐND tỉnh trong kỳ họp tới để chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng giải quyết.

Đồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Xuân Trường.

Tại huyện Xuân Trường, cử tri đề nghị tỉnh hỗ trợ các địa phương khó khăn về ngân sách đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương; chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi tổ chức điều tiết nước phù hợp; hỗ trợ kinh phí cho việc giải tỏa, khơi thông dòng chảy; quan tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; đề nghị nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, xóm; xử phạt nghiêm các đối tượng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định; quan tâm hỗ trợ đội ngũ giáo viên, đặc biệt là bậc học tiểu học, mầm non. Cử tri cũng đề nghị các xã tổ chức giám sát chặt chẽ công khai minh bạch đối với việc thực hiện hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi…

Tại huyện Nam Trực, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các hộ dân chăn nuôi lợn; có chính sách, cơ chế phù hợp về chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp để người dân chuyển từ trồng lúa sang nuôi trồng cây, con khác có hiệu quả tăng thêm thu nhập; hỗ trợ nông dân tham gia chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, tạo thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất. Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học. Nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ phục vụ đời sống dân sinh./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn