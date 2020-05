Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020

Sáng 29-5, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 đến 31-5) năm 2020. Tới dự lễ mít tinh có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và hơn 400 sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, hiện nay trên thế giới cứ 10 người trưởng thành có 1 người chết vì thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sáng lập ra Ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day) vào năm 1987 nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu tham gia bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai trước những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế, môi trường và xã hội do thuốc lá. Năm 2004, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của WHO; Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1-5-2013. Những năm qua, tỉnh ta đã triển khai có hiệu quả một số hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, bao gồm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tăng cường thực thi nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế…

Diễu hành hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá trên một số tuyến phố chính địa bàn Thành phố Nam Định.

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh nhấn mạnh: Sử dụng các sản phẩm thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên thế giới, cũng chính là một nguyên nhân gây ra đói nghèo. Dể triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng chí yêu cầu: Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; triển khai tích cực các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường. Sở GD và ĐT tăng cường tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên, nhất là tại các trường THPT, cao đẳng, đại học và dạy nghề. Thủ trưởng các sở, ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các ngành liên quan, các cấp chính quyền địa phương tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thuốc lá và việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tích cực đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước, quy ước, tiếp tục triển khai cộng đồng dân cư không có khói thuốc lá…

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Sở Y tế đã triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá của tỉnh năm 2020 với các nội dung, hoạt động cụ thể nhằm xây dựng môi trường không thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ mít tinh hàng trăm cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia diễu hành tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá trên một số tuyến phố chính ở thành phố Nam Định./.

Tin, ảnh: Minh Tân