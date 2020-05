Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sáng 12-5, Ðoàn công tác của Bộ Công an đã về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Ðoàn, có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ðoàn kiểm tra đã thông báo Kế hoạch số 13/KH-BCA-ANCTNB ngày 21-2-2020; Quyết định số 1528/QÐ-BCA-ANCTNB của Bộ Công an về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ 1-1-2018 đến 31-12-2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo mọi điều kiện, bố trí thời gian, nhân lực để làm việc với Ðoàn kiểm tra trong thời gian làm việc tại tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh phân công cán bộ trực tiếp làm đầu mối liên lạc giúp đoàn làm việc đạt hiệu quả tốt. Giao Công an tỉnh phân công Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) trực tiếp giúp việc đoàn kiểm tra. Ðồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua đợt kiểm tra nhằm chỉ rõ những tồn tại hạn chế để các cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về Bảo vệ BMNN; đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động thu thập BMNN, xâm phạm an ninh quốc gia; tăng cường các điều kiện, cơ sở, vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn