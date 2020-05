Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564

Nhân dịp mừng Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564, sáng 5-5, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các chư vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sức khỏe, an vui, cùng tăng ni, phật tử tỉnh nhà đón một mùa Phật đản an lạc; đồng thời phát biểu, đánh giá cao sự đồng hành của các tăng ni, phật tử trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Nam Định trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, thời gian tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành nhiều hơn cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh lẵng hoa tươi thắm. Được sự ủy quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao lẵng hoa và quà của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với Đại lễ Phật đản năm nay; đồng thời khẳng định luôn tin tưởng, vận động tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Tin, ảnh: Xuân Thu