UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3

Ngày 2-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2020. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

2 tháng đầu năm trùng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người có công, các đối tượng chính sách; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo “Nhà nào cũng có Tết, người nào cũng có Tết”. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh; đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ số sản xuất công nghiệp, đầu tư nước ngoài, thu ngân sách, xuất khẩu… cao hơn so với cùng kỳ. Các địa phương tích cực triển khai thực hiện các nội dung Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 và xây dựng các mô hình NTM kiểu mẫu. Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, 100% xã, phường, thị trấn đã công bố hết dịch. Ðã tổ chức khánh thành Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh; khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh tỉnh; tích cực hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh, Bệnh viện Ða khoa tỉnh (Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường cũ)... Ngành Giáo dục và Ðào tạo tiếp tục duy trì được thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật...

Bên cạnh những kết quả tích cực, 2 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên diện rộng gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; kế hoạch giáo dục đào tạo; gây thiệt hại về kinh tế của các doanh nghiệp. Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương tăng so với cùng kỳ. Tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư một số dự án vẫn còn chậm như: Nhà máy điện rác Greenity Nam Ðịnh tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc), Khu công nghiệp Mỹ Thuận. Vi phạm đất đai mới vẫn phát sinh trong khi công tác xử lý vi phạm còn chậm. Một số sở, ngành, địa phương chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chậm tiến độ các nhiệm vụ tỉnh giao. Công tác xây dựng chính quyền điện tử còn chưa đạt kết quả cao tại các phần việc gửi văn bản qua Trục liên thông văn bản của tỉnh; tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành, các đơn vị phải xác định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, cần ưu tiên thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Trong đó, phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng bệnh; chú trọng rà soát, tổ chức cách ly theo quy trình, quy định đối với những người có nguy cơ mắc bệnh, những người từ vùng dịch trở về địa phương; tổ chức quản lý tốt học sinh đã trở lại trường học; hạn chế tối đa các cuộc họp đông người, các buổi sinh hoạt, vui chơi tập thể; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ địa phương, nhất là cán bộ tổ dân phố, thôn, xóm trong tuyên truyền, nắm bắt kịp thời để xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh; phải xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn để có thể chủ động xử lý nếu xảy ra tình huống xấu; riêng ngành Y tế phải bố trí khu cách ly riêng tại các cấp cơ sở ngành; Sở Thông tin và Truyền thông, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh tăng cường tuyên truyền theo hướng đảm bảo không sai lệch thông tin, giúp người dân không lơ là phòng, chống nhưng không hoang mang về tình hình dịch bệnh. Trong phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, các địa phương phải rà soát lại chương trình công tác, hoàn thiện báo cáo theo các chương trình, nhiệm vụ của ngành theo chỉ tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; chú trọng triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; triển khai các bước xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025; tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú ý phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm gia cầm A/H5N6 và dịch tả lợn châu Phi; tổ chức tái đàn lợn khi đảm bảo các điều kiện quy định. Ngành Công Thương khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch; quan tâm hỗ trợ, các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh. Ngành Tài nguyên và Môi trường đôn đốc xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng theo quyết định đã được phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh phương án và hướng dẫn các huyện đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm đất đai; quản lý chặt công tác đấu giá đất ở. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công theo quy định. Ngành Giáo dục và Ðào tạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ðại hội Phù Ðổng của tỉnh và Ðại hội Phù Ðổng toàn quốc tổ chức trên địa bàn tỉnh; tham mưu tỉnh ban hành Khung lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới. Ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì đẩy nhanh tiến độ dự án Phát triển Khung chính phủ điện tử; thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản; giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Công tác Nội vụ ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã; quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường bảo đảm công tác an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy