UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động ổn định thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, giá cả; kiểm soát chặt chẽ các nguồn hàng để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá... Cục Quản lý thị trường (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo 389/ÐP) tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm... Sở Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kịp thời báo cáo các biến động về giá cả và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường; tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh (nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi), hỗ trợ đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt, góp phần bình ổn giá thịt lợn; xây dựng kế hoạch phát động “Tết trồng cây” năm 2020; chủ động thực hiện đúng kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020 theo thời vụ... Sở Y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, bố trí đầy đủ nhân lực trực 24/24 giờ hàng ngày, vật tư, thiết bị và thuốc chữa bệnh đảm bảo tốt việc cấp cứu, điều trị kịp thời cho nhân dân trong những ngày nghỉ Tết... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách khác; theo dõi, kiểm tra việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đầy đủ cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; bảo đảm trật tự, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Sở Giao thông Vận tải triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tích cực điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân đảm bảo thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2020; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa đảm bảo an toàn, mỹ quan... Công an tỉnh triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các khu vực công cộng, vui chơi giải trí... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đầu năm... đảm bảo vui tươi, lành mạnh. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đảm bảo hệ thống các điểm giao dịch tự động (ATM) hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu thanh toán cao dịp cuối năm. Công ty Ðiện lực Nam Ðịnh đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vui Tết, đón Xuân... Các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; có kế hoạch phân công lãnh đạo, cán bộ trực trong những ngày nghỉ Tết đúng quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phối hợp tổ chức tốt Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; đặc biệt là tình trạng đốt pháo nổ, tai nạn giao thông./.

Thành Trung