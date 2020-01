Thành ủy Nam Định gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 13-1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và thành phố qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019. Trong đó Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Thành phố đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,3%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88,5%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 14.550 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 222,3 tỷ đồng, tăng 0,84% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 8.660 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 29,3 triệu USD, tăng 15,35%; tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước đạt 2.629 tỷ 321 triệu đồng, vượt 110% dự toán tỉnh giao. Thành phố đã tập trung nguồn lực xây dựng thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thành phố bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong năm 2019; chia sẻ và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố; bày tỏ niềm tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm tiếp tục phát huy tâm huyết, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Lam Hồng