Mùa quả ngọt

Vừa trồng, vừa nghiên cứu áp dụng vào thực tế, ông Tôn dần tích lũy được những kinh nghiệm trồng nho Hạ Đen, trong đó chú ý khâu làm luống sao cho mặt luống cao khoảng 50cm, rãnh thoát nước tốt để cây không bị ngập úng khi trời mưa to. Cây nho vốn dễ nhiễm các bệnh như mốc sương, gỉ sắt, phấn trắng, nhất là thời kỳ ra hoa, do đó, ông đặc biệt tuân thủ việc sử dụng phòng trừ bệnh cho cây bằng các sản phẩm sinh học, đảm bảo chất lượng sản phẩm sạch khi đến tay người tiêu dùng. Để tạo độ ngọt cao nhất, khi quả bắt đầu chuyển màu từ xanh sang hồng, ông sử dụng phân kali trắng (kali sulfat) loại dành riêng cho cây ăn quả để bón, kết hợp rắc vôi lên mặt luống. Do đó, quả nho khi chín có màu đen nhánh, căng phấn, có độ ngọt đậm.