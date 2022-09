Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe tự chế, xe điện cho trẻ em

Những năm gần đây, trên các tuyến phố, đường trục xã, liên xã vẫn xuất hiện một số chiếc xe không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhiều khu vui chơi trên địa bàn thành phố Nam Định, một số điểm thuộc trung tâm các huyện vẫn sử dụng xe điện tự chế cho trẻ em vui chơi. Điều này tiềm ẩn yếu tố mất an toàn giao thông trên các tuyến đường và nguy hiểm đối với trẻ em.

Dịch vụ thuê xe điện cho trẻ em tại khu vực trước Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định).

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ghi rõ, phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sau: Điều khiển, vận hành các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt trái quy định pháp luật. Ngoài ra người nào điều khiển phương tiện xe tự chế tham gia giao thông còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trong trường hợp xe tự chế gây ra tai nạn cho người khác, người điều khiển sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và chức năng bị giảm sút do thiệt hại cho nạn nhân. Nếu gây tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác thì người điều khiển phương tiện còn có thể đối diện với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù. Quy định là vậỵ, thế nhưng đi trên các tuyến đường giao thông, đặc biệt là các tuyến đường trục xã, liên xã ở các huyện, không khó bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tự chế chở vật liệu xây dựng, hàng hóa… vẫn vô tư hoạt động. Một số xe gắn máy được người dân chế thêm phần giá kéo có bánh phía sau để chở những đoạn sắt dài hàng mét giữa đường rất nguy hiểm. Do được lắp ráp từ những thiết bị cũ, không được đăng ký, đăng kiểm nên không đảm bảo an toàn. Bản thân người điều khiển cũng thường xuyên vi phạm quy định về an toàn giao thông như chở hàng cồng kềnh, phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều… tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất cao. Một người dân điều khiển xe tự chế ở huyện Nam Trực cho biết, loại xe này nhỏ, gọn, có thể dễ dàng di chuyển ở những đường thôn, xóm, ngõ, ngách trong khi những xe vận tải chuyên dụng không thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, giá thành đầu tư “chế” cho một chiếc xe cũng không nhiều nên họ vẫn sử dụng dù biết là vi phạm và có thể bị tịch thu phương tiện bất cứ lúc nào nếu bị lực lượng chức năng phát hiện. Trong khi đó, người dân và các phương tiện lưu thông luôn phải cẩn trọng mỗi khi lưu thông trên tuyến đường có xe tự chế đang hoạt động. Bên cạnh các xe tự chế tham gia giao thông để chở hàng, dịch vụ cho thuê xe trượt, ô tô... điện để trẻ em vui chơi tại những nơi công cộng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vào mùa hè, từ 17 giờ chiều đến tối muộn, khu vực trước Khách sạn Nam Cường, hay khu vực Quảng trường 3-2, Tượng đài Trần Hưng Đạo có đông trẻ em vui chơi bằng xe điện. Đáng lo ngại là khu vực này có nhiều hàng quán tự phát, nhiều phương tiện qua lại, gần khu vực đỗ xe ô tô, dễ gây ra va chạm giữa loại xe điện trò chơi với xe máy, người đi bộ… trong khi các loại xe điện trò chơi dành cho trẻ em có kích thước nhỏ, thấp, người đi đường sẽ khó quan sát. Bên cạnh đó, do số lượng xe quá nhiều trong khuôn viên hẹp, nhiều trẻ lái tự do không có kiểm soát của bố mẹ khiến hình thức vui chơi này trở nên bất cập và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bà Lê Thị Trâm (thành phố Nam Định) thường xuyên đi bộ tại khu vực trước Khách sạn Nam Cường cho biết: “Có cháu đi xe nhưng không thấy bố mẹ đâu, cứ thế phi ầm ầm ra đường hoặc đâm sầm vào vỉa hè, người đi bộ. Có khi do lái xe với tốc độ nhanh nên tự ngã… Tôi thấy thật sự nguy hiểm”. Nguyên nhân khiến dịch vụ cho thuê các loại xe điện trò chơi đang phổ biến một phần vì thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè. Tại các khu vực quảng trường, công viên thoáng mát là các điểm “kinh doanh tự phát” được dịp "nở rộ", khi lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở thì các cá nhân làm dịch vụ này nhanh chóng chở xe ra khu vực khác gây khó khăn cho công tác xử lý. Bên cạnh đó mức xử phạt còn nhẹ, không đủ sức răn đe nên tình trạng trên vẫn còn xuất hiện.

Để quản lý các phương tiện tự chế tham gia giao thông cũng như các xe điện trò chơi tự chế dành cho trẻ em, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chú trọng tuyên truyền về tác động tiêu cực của các loại phương tiện xe điện tự chế; vận động những gia đình còn giữ, sử dụng xe tự chế nâng cao nhận thức, tự động chuyển đổi phương tiện đảm bảo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên rà soát, thống kê, phân loại các phương tiện và các cơ sở sản xuất, lắp ráp các loại xe cơ giới trên địa bàn; yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất, lắp ráp cam kết không tự chế, lắp ráp các loại xe không được phép lưu thông, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Để tình trạng xe điện tự chế dành cho trẻ em không trở thành mối lo thì các địa phương quan tâm xây dựng thêm nhiều sân chơi phù hợp cho trẻ, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, không để tình trạng kinh doanh tự phát, tràn lan xe điện trẻ em, các phụ huynh không nên để trẻ tự ý vui chơi, điều khiển các loại xe điện nơi công cộng./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa