Sắc xuân vùng chân sóng

Về Nghĩa Hưng những ngày đầu Xuân mới, chúng tôi cảm nhận rõ nhịp sống mới của một vùng nông thôn đang khởi sắc chuyển mình mạnh mẽ với thế và lực vững chắc để sẵn sàng đón “làn gió mới” của những dự án đầu tư lớn, tạo bước đột phá, góp phần điểm tô cho bức tranh vùng chân sóng những sắc màu tươi sáng, rộn ràng đón tiết Xuân sang.

Một góc thị trấn Liễu Đề, trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng.

Ấn tượng đầu tiên khi trở lại Nghĩa Hưng, đó là sự “thay da đổi thịt” từng ngày của một vùng quê biển trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thương dịch vụ, thương mại nội vùng và liên vùng; môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; bà con lương giáo đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sự khởi sắc đó chính là “trái ngọt” kết tinh từ sự đồng thuận giữa “Ý Đảng, lòng dân”, phát huy vai trò lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM. Một trong những “bước đột phá” được Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng chọn lựa để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy nội lực và khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của khu vực ven biển; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư, tạo “sức bật” thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới về quy mô, hiệu quả cao hơn; các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hoá kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện Nghĩa Hưng chuyển dịch tích cực, theo đó tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm gần 80%; tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 20%. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của tỉnh trên địa bàn được huyện “dồn lực”, tập trung triển khai đạt kết quả tích cực đảm bảo cho dự án sớm được triển khai thi công theo mục tiêu tỉnh đã đề ra, tạo cơ hội phát triển cho cả tỉnh và huyện như: dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện…

Đặc biệt để tạo “điểm nhấn” cho bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc, trong những năm qua, huyện Nghĩa Hưng đã tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy, chính quyền huyện Nghĩa Hưng có sự quyết liệt và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như vận động, tổ chức cho nhân dân trong huyện thực hiện chủ trương lớn và quan trọng này, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc một cách tích cực, hiệu quả. Với những bước đi chắc chắn, những cách làm mạnh dạn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đã tạo nên những sắc màu tươi mới của những làng quê trù phú, bình yên. Đến nay, huyện đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 xã đang đề nghị UBND tỉnh thẩm định và 7 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định vào đầu năm 2022.

Sản xuất các sản phẩm trang phục tại Công ty TNHH May Nghĩa Hưng DEA YANG, xã Nghĩa Lạc. Ảnh: Thành Trung

Sức vươn của Nghĩa Hưng còn được khắc họa rõ nét bằng sự nỗ lực vượt lên khó khăn chung do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 để đạt được thành quả khá toàn diện trong năm vừa qua. Đồng chí Sái Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Hưng cho biết: “Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hưng đã nỗ lực, quyết tâm vượt lên khó khăn, thách thức, triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện”. Năm 2021, kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng phát triển ổn định và có nhiều điểm sáng nổi bật: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 3.220 tỷ đồng, tăng 2,67% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 15,03% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 1.099,1 tỷ đồng, bằng 149% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và phát triển; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sự khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua đã tạo đà, tạo thế và lực vững chắc cho huyện Nghĩa Hưng sẵn sàng đón những dự án đầu tư lớn và trọng điểm của Tập đoàn Xuân Thiện đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện, nhằm tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế, đó là: Dự án Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định tại các xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành và Nghĩa Lâm, với diện tích 341,11ha, tổng vốn đầu tư 66 nghìn tỷ đồng; Dự án Nhà máy cán thép Nghĩa Hưng Xuân Thiện, với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 28,05ha tại xã Nghĩa Lâm; Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, với tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng, diện tích khoảng 57,8ha tại xã Nghĩa Hải… Ngoài tạo nguồn thu cho ngân sách, các dự án này dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng trên 11 nghìn lao động tại địa phương. Niềm vui và cũng là kỳ vọng vào động lực lớn cho bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện cùng với việc nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đang tiếp tục tập trung, dồn sức thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho các dự án lớn được triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ và mục tiêu của tỉnh đề ra.

Một mùa Xuân mới đã về. Sắc Xuân bừng lên rộn ràng, náo nức khắp các thôn làng, ngõ xóm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hưng đón chào Xuân mới với thời cơ, vận hội mới, với biết bao dự cảm tốt lành về bước phát triển đột phá và bền vững để vùng chân sóng Nghĩa Hưng tiếp tục có những khởi sắc mới hòa chung vào sự phát triển vững bền của tỉnh./.

Thu Thủy