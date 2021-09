phòng, chống dịch bệnh covid-19

Tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh COVID-19 từ rác khẩu trang y tế

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo thực hiện nghiêm quy định “5K”; trong đó, việc đeo khẩu trang đúng cách là một trong những giải pháp đơn giản, hiệu quả để phòng, chống dịch. Bởi vậy lượng khẩu trang thải bỏ mỗi ngày rất lớn. Một bộ phận người dân thiếu ý thức vứt bừa bãi khẩu trang đã qua sử dụng ở nơi công cộng như: vỉa hè, lòng đường, công viên..., không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Khẩu trang là vật bất ly thân của mọi người trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đi dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nam Định, sẽ dễ dàng nhìn thấy những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi ngay trên đường, các gốc cây hay bay lung tung khi có gió hay xe cộ lưu thông qua lại. Cùng với đó là những chiếc khẩu trang để lẫn với rác thải sinh hoạt khiến nhiều khu vực, tuyến phố trở nên mất vệ sinh và nguy cơ lây lan bệnh dịch. Trong khi đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bỏ ngay khẩu trang sau sử dụng vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín, đúng nơi quy định cũng là một trong những biện pháp phòng ngừa lây lan dịch COVID-19 hiệu quả. Chị Hoàng Thị Bảy, công nhân vệ sinh quét dọn trên đường Trần Huy Liệu cho biết: “Việc những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng vất bỏ trên vỉa hè, bên vệ đường, khiến chúng tôi rất ái ngại, bất an. Mỗi lần dọn vệ sinh và quét rác trên các tuyến đường, tôi phải cẩn trọng hơn nhiều lần so với những thời điểm trước. Chúng tôi không chỉ đeo bao tay bảo hộ kỹ càng, mà còn bịt 2 lần khẩu trang, cầm chổi có cán dài để quét từ xa, thu gom qua hót rác, chứ không dám tiếp xúc gần và cầm trực tiếp vào khẩu trang đã qua sử dụng. Rất mong mỗi người nên có ý thức không xả rác, vứt rác bừa bãi mà bỏ rác vào những nơi quy định để đảm bảo mỹ quan đường phố và phòng tránh được dịch bệnh lây lan nếu không may có ca bệnh trong cộng đồng”.

Khẩu trang đã qua sử dụng vứt bừa bãi ở nhiều nơi công cộng.

Theo nhận định của các chuyên gia, khẩu trang y tế có thành phần nhựa nên rất khó phân huỷ, sẽ làm gia tăng khối lượng nhựa trong môi trường. Không những thế, khẩu trang nói chung hay khẩu trang y tế nói riêng khi đã được sử dụng thì có thể coi như là một vật gây nhiễm vì nó chắn những chất tiết đường hô hấp của nhiều người hoặc từ chính người mang đã vốn mang mầm bệnh. Do đó bên cạnh việc tuân thủ việc đeo khẩu trang người dân cũng cần quan tâm đến vấn đề bỏ khẩu trang đúng nơi, đúng cách theo quy định. Chị Phạm Thị Hằng, ở đường Đặng Xuân Bảng (thành phố Nam Định) chia sẻ, việc một số người dân thiếu ý thức, vứt khẩu trang bừa bãi sau khi sử dụng là điều không hề hiếm gặp. Tuy nhiên, cũng còn nhiều trường hợp do người dân chưa biết cách xử lý khẩu trang sau sử dụng đúng cách, nhiều trường hợp bỏ vào túi rác nhưng không buộc kín khiến khẩu trang rơi ra. Theo khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã nêu rõ: Người dân có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng... Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, các cơ quan chức năng cần bố trí lực lượng theo dõi và kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề xả rác ra môi trường, đặc biệt là khẩu trang y tế trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang, sau đó cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay bằng xà phòng... Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, cần thực hiện tốt quy định 5K. Trong đó, đối với khẩu trang không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang y tế, mà có thể sử dụng khẩu trang vải để phòng bệnh. Đặc biệt, không vứt khẩu trang y tế đã qua sử dụng một cách bừa bãi tại nơi công cộng, là nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa