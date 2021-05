Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng do nguyên nhân chủ quan

Đến ngày 15-5-2021, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại các huyện: Trực Ninh, Ý Yên, Giao Thủy. UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch kịp thời đáp ứng tình hình dịch và giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh rất phức tạp, trong đó, bệnh nhân 3755 (nữ, 49 tuổi, xã Yên Cường, huyện Ý Yên) có tiền sử dịch tễ phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Cường (Ý Yên) đã chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng

Bệnh nhân 3755 dương tính với virus SARS-CoV-2 là chị Đ.T.T ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường. Ngày 5-5-2021, chị T lên thăm chồng đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Đến 15h cùng ngày, chị T từ Bệnh viện K Tân Triều đi xe khách Phúc Chỉ - Yên Khánh (biển kiểm soát 18B-01457) về nhà. Từ khi trở về nhà đến nay chị T có tiếp xúc với một số người nhà và khách. Hàng ngày chị T. làm dịch vụ photocopy, có tiếp xúc với nhiều khách và học sinh đến photo và mua hàng. Ngày 8-5, chị được thông báo đến Trạm Y tế xã để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến ngày 9-5, chị T ra chợ cầu Tống Xá, xã Yên Cường (có đeo khẩu trang) mua rau và mua bánh mì. Ngày 13-5, chị T có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại chị T được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên.

Ngay trong ngày 13-5, các cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành rà soát, truy vết, lập danh sách những người tiếp xúc gần với chị T và các trường hợp liên quan. Tính đến 17 giờ ngày 15-5, đã xác định được 240 trường hợp F1 và 458 trường hợp F2. Các ngành chức năng tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân này.

Cũng trong chiều tối 13-5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ý Yên đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly để phòng, chống dịch, theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, tại một phần khu vực dân cư thôn Trung Cường (86 hộ dân, 267 nhân khẩu) và một phần khu dân cư của xã Yên Thắng tiếp giáp với xã Yên Cường (80 hộ dân, 155 nhân khẩu).

Theo thông tin từ Sở Y tế, ngày 15-5, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 1 trường hợp là cháu P.T.N.M là con của BN 3755 ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường (Ý Yên) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (BN 3887). Cháu P.T.N.M là học sinh lớp 11A3 Trường THPT Phạm Văn Nghị (Ý Yên), hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên. Ngay sau khi có thông tin, UBND huyện Ý Yên đã chỉ đạo các lực lượng truy vết thần tốc, xác minh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết: Chiều ngày 15-5, UBND huyện Ý Yên ra Quyết định số 3852 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế đối với chị D.T.T xã Yên Cường vì trốn tránh việc cách ly y tế theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11, Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức xử phạt 7.500.000 đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Ý Yên khẩn trương triển khai 5 khu vực cách ly tập trung với sức chứa 500 người gồm: Trung tâm Y tế huyện Ý Yên; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trụ sở cũ Ban CHQS huyện; Trường Tiểu học Thị trấn Lâm; Trường Tiểu học Yên Xá cũ.

Quán triệt nghiêm tinh thần “Chống dịch như chống giặc”

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Y tế về trường hợp nhiễm COVID-19 tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tại trụ sở UBND huyện Ý Yên để bàn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Hoan nghênh ngành Y tế, Công an, Quân sự, huyện Ý Yên đã kịp thời chỉ đạo, xử lý, khoanh vùng, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan và thông báo đến các địa phương, đơn vị biết. Đồng thời, phê bình nghiêm khắc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Cường, huyện Ý Yên đã chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân của xã Yên Cường đã chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị chỉ đạo: Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng từng thành viên, cơ quan, đơn vị; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân với tinh thần mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài trong phòng, chống dịch. Nơi nào, đơn vị nào để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng do nguyên nhân chủ quan thì tùy từng mức độ sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Triển khai quyết liệt các biện pháp phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Về truy vết các trường liên quan đến ca nhiễm COVID-19: Công an chủ trì, phối hợp Sở Y tế chỉ đạo Công an, Trung tâm y tế huyện Ý Yên, Công an, Trung tâm y tế các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn khẩn trương truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp F1, F2, lập danh sách cụ thể, yêu cầu cách ly, giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. Quản lý cách ly: Các trường hợp F1 thực hiện cách ly tập trung triệt để; các trường hợp F2 cách ly triệt để tại nhà; các trường hợp F3 theo dõi sức khỏe tại nhà. Sở Y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và thông báo kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Điều trị tích cực tại Trung tâm y tế của huyện các ca bệnh, đảm bảo an toàn cho hệ thống y tế và cơ sở y tế điều trị các ca bệnh.

Ngay chiều 14-5, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Định Nghị nêu rõ: Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt hơn nữa, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nhưng không hoang mang, lo sợ quá mức; bình tĩnh, chủ động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, tích cực hơn nữa.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý; cấp trên kiểm tra cấp dưới; cấp tỉnh kiểm tra cấp huyện, cấp huyện kiểm tra cấp xã; cấp xã kiểm tra các thôn, xóm, tổ dân phố; tổ COVID-19 cộng đồng kiểm tra, giám sát cá nhân, gia đình. Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và yêu cầu an toàn COVID-19 đối với các nơi có nguy cơ cao, nhất là các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, chợ dân sinh, nơi thường xuyên có tụ tập đông người... kiểm tra đi liền với biểu dương, khen thưởng các điển hình làm tốt, đồng thời phê bình, xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm theo quy định, cương quyết đình chỉ hoạt động, đóng cửa các cơ sở không bảo đảm an toàn. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân với tinh thần mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài tại chỗ trong phòng, chống dịch.

Việt Thắng