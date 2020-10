Những nhà sư tâm huyết với công tác từ thiện

Năm 1996, trong một lần trên đường đi, sư ông Thích Thanh Hải, trụ trì Chùa Đàm Linh, thôn Tống Xá, thị trấn Lâm (Ý Yên) chứng kiến 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thị trấn Lâm, có một người đàn ông bị thương khá nặng. Không nề hà, sư ông cùng người dân đã đưa người bị nạn vào Trung tâm Y tế huyện Ý Yên cấp cứu. Sau khi biết người bị nạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sư ông đã xuống tận nhà ở Yên Khang hỗ trợ gia đình tiền xây nhà, đồng thời tặng toàn bộ tiền viện phí trong những ngày người bị nạn điều trị. “Đây cũng là “cơ duyên” đầu tiên đưa tôi đến với các hoạt động thiện nguyện sau này”, sư ông Thích Thanh Hải cho biết. Từ đó, biết ai khổ nghèo, bất hạnh, sư ông đều tìm đến giúp đỡ. Có những người sư ông nghe kể qua người quen, có những người biết qua mạng xã hội, có những hoàn cảnh lại do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện giới thiệu. Rất nhiều trường hợp, sư ông không nhớ hết tên, địa chỉ, chỉ biết họ cần được giúp đỡ và giúp đỡ được họ, sư ông thấy vui. Từ đầu năm 2020 đến nay, sư ông Thích Thanh Hải đã thăm, tặng quà cho gần 70 người; người ít, 3 triệu đồng, người nhiều lên đến 15 triệu đồng để hỗ trợ tiền chữa bệnh, xây, sửa nhà, tặng sổ tiết kiệm, học bổng… Gần đây nhất, sư ông đến thăm, tặng quà 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Yên Phương. Sư ông kể: “Gia đình họ có 5 người thì người vợ đã mất do bị bệnh tim, người chồng mới phát hiện mắc bệnh xương thủy tinh cách đây 6 tháng, không có khả năng lao động. Họ có 3 người con, 2 cô con gái lấy chồng xa, con trai bị thiểu năng bẩm sinh”. Chia sẻ với gia đình, trụ trì Chùa Đàm Linh tặng họ 1 tạ gạo cùng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Biết hoàn cảnh đáng thương của một cháu bé bị ung thư ở xã Yên Phú qua mạng xã hội facebook, sư ông tìm đến tận nhà, hỗ trợ cháu 15 triệu đồng để chữa bệnh… Mùa đông năm nay, sư ông có một kế hoạch đặc biệt, hỗ trợ 2 cụ già là chị em ruột ở xã Yên Khang xây nhà. Không chỉ giới hạn trong các hoạt động thiện nguyện thăm, tặng quà ở địa phương, sư ông đã nhiều lần cùng hội CTĐ huyện đi cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang. Trụ trì chùa Đàm Linh hiện còn nhận nuôi 8 trẻ em, trong đó có những em bị bỏ tại cổng chùa từ khi mới 3 ngày tuổi. Hàng ngày, tranh thủ thời gian rỗi, trụ trì tự tay chăm sóc, tắm rửa, dạy các em học hành. Là Ủy viên BCH Hội CTĐ huyện Ý Yên, trụ trì còn rất tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo do Hội CTĐ phát động. Đến nay, trụ trì đã hiến máu khoảng 20 lần, trong đó có 6 lần tại Trung tâm y tế huyện Ý Yên. Trong hành trình làm từ thiện của sư ông Thích Thanh Hải, một trong những điều mà chúng tôi rất ấn tượng là toàn bộ kinh phí đều được gây dựng từ hoạt động tăng gia sản xuất của nhà chùa, không có nguồn ủng hộ từ tăng ni, phật tử. Theo đó, trụ trì cho biết hiện nhà chùa đang cấy 13 mẫu ruộng và trồng thêm các loại cây ăn quả như mít, bưởi, na, chè… Tranh thủ thời gian hàng ngày, trụ trì xuống ruộng làm nông, chăm sóc vườn cây ăn quả, hái chè… bán để gây quỹ...

Sư ông Thích Thanh Hải, Trụ trì Chùa Đàm Linh, thôn Tống Xá, thị trấn Lâm thăm, tặng quà cho người nghèo huyện Ý Yên. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Từ lâu người dân thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) đã quen với hình ảnh Thượng tọa Thích Tâm Thuần, trụ trì Chùa Diêm Điền đi làm từ thiện. Khi thì Thượng tọa đến thăm, tặng quà người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách; lúc xuống các xã tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Hàng năm, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của Hội CTĐ, thượng tọa đã vận động tín đồ phật tử và nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí tặng quà cho những người kém may mắn. Từ năm 2015-2020, thượng tọa đã vận động trao tặng được 3.000 suất quà, trị giá 1,5 tỷ đồng. Không chỉ hưởng ứng các phong trào thiện nguyện do Hội CTĐ phát động, thượng tọa còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do Mặt trận Tổ quốc và Hội khuyến học các cấp tổ chức. Vào dịp tổng kết năm học hàng năm, Chùa Diêm Điền tổ chức các phong trào khuyến học khuyến tài để động viên tinh thần học tập của học sinh vượt khó trong huyện. Cũng trong 5 năm qua, nhà chùa đã tặng 250 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền 25 triệu đồng. Nhằm giúp học sinh nâng cao đạo đức, kỹ năng sống, từ năm 2015, thượng tọa cùng với các vị chức sắc Chùa Diêm Điền tổ chức các khóa tu mùa hè dành cho các em. Đến nay nhà chùa đã tổ chức thành công 5 khóa tu, thu hút 2.500 lượt học sinh, sinh viên tham gia với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện thường xuyên, Thượng tọa Thích Tâm Thuần còn tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ đột xuất thăm, tặng quà các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt. Trong đó, năm 2018, thượng tọa tổ chức thăm, tặng 300 suất quà, trị giá 150 triệu đồng cho người dân các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Thực hiện chương trình xóa nhà tranh dột nát cho người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, năm 2019, Chùa Diêm Điền hỗ trợ xây 1 nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 80 triệu đồng. Thượng tọa còn vận động các tín đồ Phật tử và nhà hảo tâm ủng hộ 600 triệu đồng giúp các trường tiểu học, mầm non Bình Hòa xây dựng phòng học mới; xây dựng phòng học, kè hồ, xây tượng đài Bác Hồ và khuôn viên Trường THCS Bình Hòa giai đoạn 1 với số tiền 3 tỷ đồng; ủng hộ 500 triệu đồng giúp xã Bình Hòa làm đường bê tông, kè kênh mương ở xóm 4 và xóm 5...

Luôn tâm niệm “cứu một người phúc đẳng hà sa”, những chức sắc, tôn giáo mà chúng tôi gặp là những tấm gương sáng trong công tác nhân đạo, từ thiện. Hành trình làm việc thiện của các chức sắc tôn giáo đã truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, “gieo” nhân lành tốt đẹp./.

Hoa Xuân