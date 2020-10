Ấm nghĩa đồng bào với "khúc ruột" miền Trung

Những ngày qua, sẻ chia cùng đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, cùng với cả nước, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân ở khắp các địa phương trong tỉnh đã có rất nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ấm nghĩa đồng bào, góp phần làm vơi bớt những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung ruột thịt.

Người dân thôn An Châu, xã Yên Khang gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Có mặt ở nhà văn hóa thôn An Châu, xã Yên Khang (Ý Yên), chúng tôi được chứng kiến việc làm xúc động, đầy ân tình của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân nơi đây với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trên khoảng sân rộng của nhà văn hóa, từ sáng sớm, đã có đông người dân đến tham gia gói bánh chưng để gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung. Với tinh thần “tương thân tương ái”, bà con thôn An Châu người góp công, người góp gạo, đỗ, thịt, lá dong để gói 1.000 chiếc bánh chưng. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Khang chia sẻ: “Đồng cảm với những khó khăn mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu, Hội Phụ nữ xã đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đóng góp, ủng hộ. Ngoài việc tổ chức gói 1.000 chiếc bánh chưng, Hội Phụ nữ xã đã quyên góp ủng hộ được 1,5 tấn gạo, 400 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở, sữa, nước uống... để sớm vận chuyển đến giúp đỡ đồng bào miền Trung”. Tinh thần sẻ chia đùm bọc, “lá lành đùm lá rách” được gửi gắm trong từng việc làm nhỏ nhưng chan chứa yêu thương đã được lan tỏa sâu rộng trong bà con nhân dân các thôn, xóm của xã. Người góp quần áo, tiền, người góp nhu yếu phẩm, ai cũng mong muốn những phần quà nhỏ bé của mình nhanh chóng được chuyển tận tay bà con vùng lũ. Ông Hoàng Văn Thị, 85 tuổi, thôn Đông Anh khi biết tin Hội Phụ nữ xã đang vận động, đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung, tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn đạp xe chở một bao quần áo và 10kg gạo đến nhà văn hóa thôn An Châu để đóng góp ủng hộ. Ông Thị chia sẻ: “Tôi chỉ có một chút vật chất rất nhỏ bé đóng góp cùng bà con trong thôn để ủng hộ và mong muốn chia sẻ được phần nào khó khăn với đồng bào miền Trung”. Vật chất tuy nhỏ nhưng tấm lòng của ông Thị với đồng bào miền Trung làm chúng tôi thực sự xúc động về nghĩa đồng bào, sự sẻ chia đùm bọc.

Bão chồng bão, mưa lũ nối mưa lũ khiến đồng bào miền Trung chồng chất khó khăn. Sẻ chia với những vất vả, khó khăn của đồng bào vùng lũ miền Trung, chỉ sau mấy ngày vận động, Phủ Tiên Hương, xã Kim Thái (Vụ Bản) đã quyên góp được số tiền gần 760 triệu đồng và 1 tấn gạo. Bà Trần Thị Kim Huệ, thủ nhang Phủ Tiên Hương cho biết: Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhân dân và anh em, bạn bè bằng tấm lòng, tình cảm và trong điều kiện của mình đã đến đây đóng góp ủng hộ. Tất cả sự đóng góp ủng hộ này, chúng tôi sẽ sớm trao đến tận tay bà con vùng lũ miền Trung để phần nào sẻ chia, vơi bớt những khó khăn, mất mát do bão lũ gây ra. Những ngày qua nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức vận động, đóng góp, ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng đều chung tấm lòng sẻ chia yêu thương với “khúc ruột” miền Trung. Cùng thời điểm, Công an tỉnh đã tổ chức phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung và đã quyên góp được gần 1,2 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh... Hội Thiện nguyện Từ tâm Hương Thành Nam (thành phố Nam Định) kết hợp với Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nam Định và nhóm Biển Xanh Công an Thanh Hóa đã quyên góp, vận động ủng hộ và tổ chức trao 1.400 suất quà cho nhân dân vùng lũ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở Nghĩa Hưng và nhiều nơi đã cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 3.000 suất quà trong đó có hơn 3 tấn gạo, 500 bao quần áo cùng các nhu yếu phẩm khác... Sự sẻ chia, đùm bọc, tinh thần “tương thân tương ái” đã được lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh với những nghĩa cử và việc làm thiết thực, nặng nghĩa đồng bào, đồng lòng hướng về miền Trung thân yêu. Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến ngày 27-10, đã có 24 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm ủng hộ tổng số tiền trên 520 triệu đồng cùng số lượng lớn hàng hóa bao gồm quần áo, lương thực, thực phẩm tiêu biểu như Hội Phật giáo tỉnh ủng hộ 105 triệu đồng, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định ủng hộ 100 triệu đồng...

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi (!). Sự đóng góp ủng hộ, những việc làm thiết thực, kịp thời và sâu đậm nghĩa tình của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong tỉnh sẽ phần nào giúp đỡ người dân vùng lũ lụt miền Trung vơi bớt những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Thu Thủy