Triệu trái tim hướng về Đại hội

Những ngày này, ở khắp các địa phương trong tỉnh, từ thành phố Nam Định đến các xã nội đồng, miền quê vùng chân sóng đều rực rỡ cờ hoa, đâu đâu cũng dấy lên không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Triệu trái tim hướng về Đại hội với niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh, đưa Nam Định ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Với “thế đứng” của một tỉnh giàu truyền thống văn hiến, yêu nước, cách mạng, đó chính là nội lực to lớn để Đảng bộ, quân và dân Nam Định vững tiến kỳ vọng đạt nhiều thành tựu trong thời đại 4.0!

Trung tâm Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh. Ảnh: Việt Thắng

Có mặt tại xã Hải Trung (Hải Hậu) sát ngày diễn ra Đại hội, chúng tôi cảm nhận được khí thế thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Lê Văn Thỏa, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã Hải Trung có trên 4.100 hộ dân với hơn 13 nghìn nhân khẩu; Đảng bộ xã có 24 chi bộ và trên 600 đảng viên. Đảng bộ xã Hải Trung xác định thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh phải bằng những việc làm thiết thực, những công trình phần việc cụ thể, ý nghĩa không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh mà còn tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đến nay, toàn xã có 19/19 xóm đạt NTM bền vững và phát triển; xã cơ bản đạt 17 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Theo chia sẻ của Bí thư Đảng ủy Lê Văn Thỏa, để đạt kết quả trên, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Trung quán triệt sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi thăm và làm việc tại Hải Trung (năm 2012). Tổng Bí thư nêu rõ, những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đúng đắn, hợp lòng dân, như phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nhất là phong trào xây dựng NTM đã đi vào cuộc sống. Nhưng vì sao có nơi làm được, có nơi không làm được, có nơi làm được nhiều, có nơi làm được ít. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả bước đầu mà xã Hải Trung nói riêng, huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định nói chung đạt được trong quá trình xây dựng NTM, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy và chính quyền cơ sở trong việc vận dụng các tiêu chí của Trung ương vào thực tế của địa phương. Tổng Bí thư chỉ đạo: Cách làm sáng tạo của xã Hải Trung, huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định cần nghiên cứu, nhân rộng trong xây dựng NTM, là “Lấy xóm, cụm dân cư, hộ gia đình làm hạt nhân và nòng cốt để xây dựng NTM. Trong đó, có sự phân định rõ trách nhiệm của từng cấp là: xã lo đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng các đường trục xã, liên xã, đường giao thông nội đồng, trường học, trạm xá và công trình phúc lợi khác. Xóm lo huy động nguồn đóng góp của nhân dân để làm đường trục xóm, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư. Cụm dân cư lo làm đường dong ở khu dân cư. Hộ gia đình lo chỉnh trang các công trình vệ sinh, nước sạch, khuôn viên nhà ở, sân, ngõ, ao, vườn và có thêm một nghề”. Với hướng đi đúng, cách làm sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Trung quyết tâm chung sức, đồng lòng, dồn lực về đích xã NTM kiểu mẫu “Đường có điện, có hoa, nhà có tên, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận”, trở thành "miền quê đáng sống" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trang hoàng cờ hoa Chào mừng Đại hội trên tuyến đường Nguyễn Du (Thành phố Nam Định). Ảnh: Việt Thắng

Tại thành phố Nam Định những ngày này, bầu không khí tưng bừng, hân hoan đã ngập tràn khắp các đường phố. Các trụ sở, công trình, tuyến phố được khoác lên tấm áo mới bởi những khẩu hiệu, băng rôn, cờ hoa, biểu ngữ… đủ sắc màu để chào đón sự kiện trọng đại của tỉnh. Các tuyến phố chính như: Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, Hùng Vương, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Đông A, Mạc Thị Bưởi, Trường Chinh... được trang hoàng bởi màu đỏ của quốc kỳ, hồng kỳ, băng rôn, pa nô cỡ lớn mang dòng chữ: "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025". Bà Nguyễn Thị Gấm, tổ dân phố số 7, phường Trần Đăng Ninh, 85 tuổi, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tâm sự: “Không khí Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thật đặc biệt, làm cho người dân ai cũng cảm thấy náo nức, phấn chấn. Tôi tin rằng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới là những người đủ đức, đủ tài, đưa tỉnh Nam Định phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới”.

Trong các nhà máy, xí nghiệp, đội ngũ công nhân cũng đang hối hả thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội. Đồng chí Đoàn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May Nam Hà cho biết: Công ty hiện có hơn 500 cán bộ, công nhân; Đảng bộ Công ty có trên 100 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Công ty gặp khó khăn vì dịch COVID-19; tuy nhiên, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty xác định trong "nguy" có "cơ"; quyết tâm thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa chống dịch, vừa ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Đảng ủy đã phối hợp với Hội đồng quản trị, lãnh đạo các đoàn thể trong Công ty phát động các phong trào thi đua "năng suất, chất lượng, hiệu quả" chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân trong Công ty tinh thần tự giác tuân thủ luật pháp trong kinh doanh, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững. Thường xuyên cập nhật, sử dụng các công cụ cải tiến, nâng cao năng suất lao động như 5S, TPM, LEAN Six Sigma. Đây cũng là "chìa khóa" để Công ty Cổ phần May Nam Hà đáp ứng được yêu cầu của khách hàng khó tính như thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản; lợi nhuận của Công ty duy trì mức tăng bình quân 20% mỗi năm.

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại đường Đông A, Khu đô thị Hòa Vượng (TP Nam Định). Ảnh: Viết Dư

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những ngày diễn ra Đại hội cũng được các ngành chức năng của tỉnh đặc biệt quan tâm. Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác bảo vệ an toàn suốt trong thời gian diễn ra Đại hội. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng trọng điểm; kịp thời vô hiệu hóa các hoạt động phức tạp. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với hào khí Đông A, truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa tỉnh Nam Định thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030./.

Việt Thắng