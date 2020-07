Nở rộ dịch vụ làm đẹp

Ngày nay, nhu cầu làm đẹp, chăm sóc bản thân đã trở thành thiết yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Chính vì vậy, các cơ sở phun xăm thẩm mỹ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc lựa chọn một cơ sở có uy tín, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật là điều cần phải quan tâm để đảm bảo an toàn sức khỏe khi làm đẹp.

Chị Trần Lệ Thủy, chủ Spa Thủy Trần phun xăm thẩm mỹ cho khách hàng.

Hiện nay, các chị em có xu hướng phun xăm môi, lông mày... theo phong cách tự nhiên. Đối với lông mày, đa phần khách hàng sẽ lựa chọn hình thức “điêu khắc”. Đây là kỹ thuật dùng một dao khắc chuyên biệt có phần đầu rất nhỏ để đưa mực xăm vào da. Phương pháp này giúp khách hàng có bộ lông mày đẹp với các sợi mảnh, cong tự nhiên như những sợi lông mày thật. Bên cạnh đó, phương pháp “điêu khắc” lông mày hiệu quả lâu dài chỉ sau một lần thực hiện và ít gây tổn thương trên da. Đối với phun xăm môi, chị em thường thích hình thức phun nano không sưng hoặc phun hiệu ứng collagen. Khác với các kỹ thuật phun xăm trước kia, ngày nay chuyên viên phun xăm sẽ sử dụng đầu kim siêu nhỏ, tốc độ đi kim nhanh nên không gây đau, chỉ tác động vào bề mặt da trên cùng nên khách hàng khi xăm sẽ không bị sưng, không chảy máu. Ở các cơ sở làm đẹp chuyên nghiệp, thông thường, quy trình phun xăm thẩm mỹ sẽ được tiến hành từ bước kiểm tra, tư vấn, vệ sinh, ủ tê, thực hiện phun xăm và cuối cùng là dặn dò khách hàng về các vấn đề chăm sóc sau khi phun xăm. Các nguyên liệu sử dụng trong quá trình phun, xăm thẩm mỹ như thuốc ủ tê, mực… đều được các Spa lựa chọn kỹ càng, đảm bảo. Chị Trần Lệ Thủy, chủ Spa Thủy Trần, đường Trường Chinh (thành phố Nam Định) cho biết: “Mực để sử dụng xăm Spa của cơ sở sử dụng hoàn toàn là mực hữu cơ, thành phần tự nhiên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Ngoài ra, loại mực này có độ bám dính tốt hơn, giúp khu vực xăm sẽ lên màu nhanh, đều và đẹp, tối thiểu được từ 3-5 năm, tùy thuộc vào cơ địa mỗi người”. Với tay nghề vững, mắt thẩm mỹ tốt nên Spa của chị Thủy lúc nào cũng đông khách. Trung bình mỗi tháng, Spa của chị thu lãi từ 30-40 triệu đồng. Ngoài Spa ở thành phố Nam Định, chị Thủy còn có cơ sở Spa tại Hà Nội, cũng là một trong những địa chỉ tin cậy được nhiều chị em tin tưởng chọn lựa. Chị Trần Thu Hằng (thành phố Nam Định) cho biết: “Bây giờ công nghệ hiện đại, thực hiện phun xăm mày, môi không đau và an toàn hơn trước đây. Chỉ mất khoảng vài tiếng thực hiện, mình đã có đôi chân mày vừa ý không cần tô vẽ và đôi môi hồng rạng rỡ mà không cần tô son môi. Không chỉ giúp thần thái gương mặt tươi tắn hơn, mà còn tiết kiệm thời gian trang điểm mỗi khi ra ngoài”. Spa phun xăm thẩm mỹ Thùy Linh đường Trần Thánh Tông (thành phố Nam Định) đã có đầy đủ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ đào tạo hợp pháp. Chị Ngô Thùy Linh, chủ Spa cho biết: “Trung bình một ngày chúng tôi có từ 10-15 khách đến làm đẹp. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là chúng tôi mang đến cho khách hàng sự hài lòng. Nhiều chị em vì ưng ý với dịch vụ của cửa hàng nên họ giới thiệu bạn bè, người thân đến làm đẹp. Chính vì thế, chúng tôi gần như không mất chi phí quảng cáo. Các chị em sau khi làm đẹp xong hầu hết đều hài lòng và không có bất kỳ phản ứng phụ nào xảy ra”. Bên cạnh những cơ sở làm đẹp uy tín, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các cơ quan chức năng vẫn còn tồn tại nhiều cơ sở phun xăm thẩm mỹ hoạt động dưới hình thức “chui lủi”. Theo Điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ/CP, người hành nghề phun xăm thẩm mỹ phải được tập huấn và có giấy chứng nhận phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, sinh học, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và khách hàng. Cơ sở làm đẹp được phép phun xăm nếu đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân viên phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo hợp pháp, đồng thời phải có giấy phép hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, thực tế cho thấy, dù chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào do việc phun săm thẩm mỹ gây ra nhưng những tình huống “dở khóc, dở cười” thì không hiếm. Có trường hợp có nhu cầu xăm lông mày đến cơ sở thiếu uy tín, thiếu kinh nghiệm khiến cho việc làm đẹp bị phản tác dụng. Nhiều trường hợp khác tin những lời quảng cáo, giới thiệu trên mạng xã hội hoặc lời truyền tai của người thân để rồi kết quả nhận được không như mong muốn. Có những cơ sở “vô tư” hoạt động, đăng quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo quá mức so với thực tế vậy cần sự quản lý chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng.

Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu của phái đẹp. Tuy phun xăm thẩm mỹ chỉ tác động đến lớp da trên cùng, nhưng nếu bạn thực hiện ở những cơ sở không đảm bảo, kỹ thuật viên kém hay không vệ sinh sạch thì rất có thể sẽ gặp phải những hậu quả khôn lường như nhiễm trùng, dị ứng, hình thành sẹo, tróc da… Chính vì vậy, đẹp như thế nào là đúng cách, an toàn thì mỗi người cần cân nhắc để lựa chọn cho mình những dịch vụ, cơ sở làm đẹp uy tín để tránh “tiền mất, tật mang”./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa