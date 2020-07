Người thuê nhà chật vật tránh nóng

Những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, không khí trên địa bàn thành phố Nam Định do hiệu ứng đô thị càng trở nên ngột ngạt. Những người không có điều kiện về tài chính như sinh viên, người lao động đi thuê nhà đã phải tìm mọi cách để vừa tránh nắng nóng hiệu quả vừa tiết kiệm các chi phí tiền điện.

Đi học suốt ngày, trở về phòng trọ tại làng sinh viên thành phố Nam Định, em Nguyễn Hoài Nam, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm kinh tế kỹ thuật Nam Định cho biết: “Về đến phòng, việc đầu tiên của em là mở toang các cửa để căn phòng thoáng khí hơn do bị hâm nóng suốt gần 1 ngày trong cái nắng nóng gay gắt”. Trên tầng 4 khu B, phòng lại ở hướng Tây nên cuối giờ chiều, nắng chiếu trực tiếp vào phòng, Nam cùng các bạn luôn khổ sở mỗi khi vào hè bởi cái nóng gắt người hiện nay. Nam học từ trên mạng internet cách làm quạt “điều hoà” từ hộp xốp với chi phí đơn giản, rẻ tiền. Chỉ cần một quạt tròn dân dụng, thùng xốp và một ít đá bỏ vào thùng xốp, nhờ vậy Nam mới có thể ngủ ngon giấc mỗi tối để có thể hồi phục sức khoẻ để học tập vào ngày hôm sau. Trời nóng, mỗi tối lại phải tốn thêm 5.000 đồng mua đá để có thể làm dịu không khí, mát mẻ để ngủ. Ban ngày, để tránh cái nóng ngột ngạt ngoài giờ học Nam cùng các bạn chọn thư viện để tránh nóng. Đây được coi là địa điểm lý tưởng với các bạn sinh viên vì vừa có thể đọc sách, học nhóm, không gian thoáng mát, yên tĩnh và hoàn toàn miễn phí. Cùng chung nỗi khổ sở vì nắng nóng, anh Trần Văn Lâm, công nhân Công ty TNHH Youngone Nam Định (KCN Hoà Xá) hiện trú tại khu trọ trong làng Vị Dương cho biết: “Mùa này, tan ca xong em chẳng muốn về phòng vì chẳng khác gì vào “lò bát quái”. Trong phòng nóng nực và bí nên em với mấy bạn nữa thường rủ nhau ra quán nước ngồi để tránh nóng. Phòng không có điều hòa, một cái quạt không chịu được khi thời tiết nắng liên tục hơn 35 độ có khi tới 39-40 độ thế này. Buổi tối, chúng em hay rủ nhau ra công viên hoặc quán nước ngồi ở đó hóng mát tránh nóng vừa đỡ tốn tiền điện, vừa mát mẻ”. Bởi với đồng lương công nhân hàng tháng đã không đủ chi tiêu, hơn nữa trong thời gian này ít được tăng ca, làm thêm giờ để có thêm thu nhập nên việc thuê một phòng trọ có điều hòa trong mùa hè này là điều không thể. “Mỗi tháng tiền thuê nhà trọ của chúng tôi đã mất gần 1 triệu đồng, tính cả điện, nước. Có anh em ở một mình mất 600 nghìn đồng/tháng. Nếu mà thuê phòng đầy đủ, tiện nghi thì chúng tôi không đủ tiền ăn và dành dụm gửi về quê cho gia đình”. Để hạ nhiệt phòng anh Lâm chia sẻ: “Nếu mà nóng quá tôi chỉ đành dùng cách để một thau nước trong phòng trước cái quạt cho gió thổi có hơi nước để không khí bớt nóng đi, hôm nào nóng quá cũng phải “bấm bụng” mua túi đá đổ vào chậu để trước cái quạt; lau sạch nền nhà nằm cho đỡ nóng. Cứ phải tầm 10 giờ đêm, tôi mới về phòng”. Nhiều công nhân cùng ở khu trọ phải phun nước ngoài sân, trên mái nhà để hơi nước bốc hạ bớt nhiệt với mục đích giảm hơi nóng phả ra từ mái nhà và sân, khi đó trong phòng sẽ mát hơn.

Không chỉ có sinh viên, công nhân ở xa phải đi thuê nhà, các gia đình khó khăn sống tại thành phố Nam Định cũng khổ sở vì nắng nóng, một phần do không thể lắp điều hoà, một phần do thu nhập thấp cộng với lo ngại tiền điện tăng cao trong đợt cao điểm nắng nóng. Do đặc thù kinh doanh buôn bán tại chợ Rồng nên hầu hết thời gian ban ngày, hai vợ chồng anh Nguyễn Thế Giang tại ngõ khu nhà Chung, đường Nguyễn Du làm việc ở ngoài, căn nhà 2 tầng đóng kín suốt ngày. Bê tông hấp nhiệt từ nắng chiếu trực tiếp nên mỗi khi về nhà nhiệt độ trong nhà đều trung bình từ 30-31 độ C. Anh Giang chia sẻ: “Nhà chung nên xung quanh nhà không thể lắp được cục nóng điều hoà. Buổi tối, tôi cùng gia đình đều dẫn nhau ra dạo mát ở hồ Vị Xuyên rồi mới về ngủ”. Đây cũng là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn mỗi khi nắng nóng. Bên cạnh đó, trẻ em có thêm không gian vui chơi sau một ngày hè học hành trong điều kiện nắng nóng, oi bức. Những ngày nắng đỉnh điểm, nhiều gia đình phải lựa chọn “trốn” nóng trong các trung tâm siêu thị mua sắm, trung tâm điện lạnh như BigC, MicomPlaza, Co-op Mart… Anh Vũ Tuấn Anh cho biết: “Các trung tâm thương mại, siêu thị lớn như BigC, MicomPlaza đều mát lạnh do sử dụng điều hoà cả ngày. Tại đây còn có khu vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em không giới hạn thời gian chơi nên cũng tiện lợi để tránh nóng. Tuy nhiên, vào siêu thị tránh nắng nóng thì cũng dễ phát sinh chi tiêu, thậm chí ăn uống ngay trong siêu thị”. Nắm bắt tâm lý của khách hàng, các siêu thị như BigC, Co-op Mart đều bố trí nhiều bình nước lọc trà đá, hay phát nước lạnh đóng chai miễn phí để thu hút thêm khách hàng.

Để tránh nóng vừa tiết kiệm vừa hiệu quả trong mùa hè, theo khuyến cáo của các chuyên gia về y tế, mọi người nên tăng cường uống nhiều nước để giảm nhiệt cơ thể. Bổ sung cây xanh trong nhà và hàng rào, tường để tạo ra “tiểu vùng khí hậu” quanh không gian sống, tách biệt và thấp hơn so với nhiệt độ ngoài trời. Thường xuyên tưới sân vườn, lau nhà bằng nước mát để tạo hiệu ứng bốc hơi hạ nhiệt công trình. Tắt bớt các thiết bị chiếu sáng, đặc biệt là bóng đèn sợi đốt, ti vi,… thay thế các bóng đèn sợi đốt thành bóng đèn Led hay bóng đèn Compact vừa sáng hơn, tiết kiệm điện năng hơn lại không gây nóng./.

Đức Toàn