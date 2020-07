Đằng sau những bản án hình sự về ma túy

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tư pháp được tăng cường. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng đã điều tra, kiểm sát khởi tố mới 350 vụ với 377 bị can (tăng 19,04% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó đã bắt giữ một số vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.

Bị cáo Vũ Công Hoàn bị tuyên án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Những bản án nghiêm minh

Tháng 6-2020, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Đức Thành phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy và tuyên bị cáo mức án tử hình, mức cao nhất dành cho tội phạm buôn bán “cái chết trắng”. Theo nội dung vụ án, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 14-1-2020, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Nam Định) phối hợp với Công an phường Lộc Vượng làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa số nhà 81, đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) đã phát hiện 2 nam thanh niên đang đứng gần ô tô (BKS 35A-122.77) và 1 nam thanh niên đang ngồi trên ghế lái chiếc xe ô tô nêu trên có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã mời người làm chứng và tiến hành kiểm tra. Hai thanh niên đứng gần xe ô tô khai tên Vũ Đức Thành (SN 1983), trú tại số nhà 1260, tổ 9, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) và Lê Văn Nghị (SN 1991), trú tại thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình). Người thanh niên ngồi trên ghế lái xe là Nguyễn Minh Trường (SN 1984) cùng ở thành phố Tam Điệp. Quá trình kiểm tra, Vũ Đức Thành đã tự giác giao nộp cho tổ công tác một hộp bìa catton, bên trong có: một khối hình chữ nhật (kích thước 3x10x16cm) được quấn, gói bằng nhiều lớp băng dính, nilon, giấy nến các màu, trong cùng là chất bột dạng cục màu trắng, Thành khai đó là một bánh hêrôin đang mang đi bán cho khách và một khối hình chữ nhật (kích thước 6x15x15cm) được gói bằng nhiều lớp nilon các màu, bên trong cùng là chất rắn dạng tinh thể màu trắng, Thành khai đó là ma túy đá… Qua giám định, xác định mẫu chất bột dạng cục màu trắng là hêrôin có khối lượng 352,890 gam; mẫu rắn dạng tinh thể màu trắng là ma túy Methamphetamine có khối lượng 986,400 gam. Quá trình xét xử, căn cứ vào lời khai của bị cáo và các tài liệu điều tra vụ án, kết luận giám định chất, lời khai người làm chứng có đủ cơ sở xác định Vũ Đức Thành mang số ma túy trên đến thành phố Nam Định để bán nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Các đối tượng Nghị, Trường qua xác minh, điều tra xác định không biết và không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Thành nên cơ quan điều tra đã ra quyết định trả tự do. Đối với bị cáo Thành, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điểm h, khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo Thành là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố, TAND tỉnh đã tuyên bị cáo, mức án tử hình.

Trước đó, ngày 29-4, TAND tỉnh Nam Định tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Công Hoàn (SN 1985) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12-12-2019, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) làm nhiệm vụ trên đường thuộc khuôn viên Resort Bắc Hà tại khu du lịch bãi tắm Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ một mình, trên vai có đeo túi xách màu đỏ có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng khai là Vũ Công Hoàn, SN 1985, trú tại 113/21/21 đường TA16, phường Thới An, quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh), có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực (Nam Định). Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ của Vũ Công Hoàn túi xách màu đỏ, bên trong chứa 20 khối hình chữ nhật (trong chứa chất bột dạng cục màu trắng) và 5 túi nilon (trong chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng), lực lượng Công an đã kiểm định và xác định đó là 20 bánh hêrôin và 5kg ma túy tổng hợp dạng đá (giám định hàm lượng, xác định số ma túy trong túi xách màu đỏ và 5 túi nilon do Hoàn vận chuyển có 6.694,940 gam hêrôin và 5.124,37 gam Methamphetamine). Quá trình điều tra, khai thác tội phạm, Hoàn khai nhận từ ngày 7-12 đến ngày 12-12-2019, đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép số hêrôin và ma túy đá trên từ khu vực cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) về Nam Định cho một đối tượng tên Phương để nhận 150 triệu đồng tiền công thì bị bắt quả tang. Do khối lượng mỗi chất ma túy mà bị can đã vận chuyển trái phép đều lớn hơn mức quy định tại Điểm b, khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự, căn cứ vào Nghị định 19/2018 ngày 2-2-2018 của Chính phủ thì hành vi của bị can đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điểm h, khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Công Hoàn tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

… và đằng sau bản án

Phiên tòa kết thúc, các đối tượng như: Vũ Đức Thành, Vũ Công Hoàn… với mức án tử hình bị dẫn giải ra xe về trại giam. Đằng sau đó là cha, mẹ, vợ, người thân của các bị cáo chạy theo khóc ròng. Đặc biệt, bị cáo Hoàn có vợ và 2 con còn nhỏ, thu nhập kinh tế gia đình không có. Có thể nói rằng, tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là tội phạm nảy sinh ra nhiều tội phạm hình sự khác, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Chỉ vì siêu lợi nhuận trước mắt mà nhiều người bất chấp, lún sâu vào con đường phạm tội, gieo rắc “cái chết trắng”, hủy hoại biết bao con người, phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai muốn kiếm lời bất chính từ ma túy, được đông đảo dư luận đánh giá là rất thích đáng. Tuy nhiên, phía sau mỗi bản án là bi kịch của một gia đình; là nỗi đau quặn thắt của những bậc làm cha, làm mẹ khi chứng kiến con mình đứng trước vành móng ngựa và như muốn chết đi khi nghe tòa tuyên án; là những người vợ thiếu chồng, chồng thiếu vợ; những đứa trẻ thiếu sự bảo ban dìu dắt của người cha trụ cột trong gia đình.

Những bản án công minh, đúng người, đúng tội song cùng với đó là nỗi đau đến cả từ hai phía - kẻ phạm tội và những người thân của bị cáo./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn