Tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện

Tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện

Bền bỉ, nhiệt tình với phong trào hiến máu tình nguyện, anh Trần Xuân Bách, Phó Ban dân vận huyện Xuân Trường khiến nhiều người nể phục khi đã 15 lần tham gia hiến máu. Anh là một trong những điển hình của huyện Xuân Trường và của tỉnh về hoạt động hiến máu tình nguyện.

Với 15 lần hiến máu, anh Trần Xuân Bách luôn tâm niệm “Cho đi là hạnh phúc”.

Anh Bách luôn tâm niệm, việc hiến máu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần sẻ chia khó khăn và tiếp nguồn sống cho người bệnh, người không may gặp tai nạn, rủi ro trong cuộc sống hàng ngày. Bắt đầu hiến máu vào năm 2012, khi đó anh Bách đang là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Xuân Trường B. Từ đó, năm nào anh cũng tham gia hiến máu 1 đến 2 lần, có năm 3 lần. Anh cho biết, kỷ niệm khó quên nhất trong những lần hiến máu là thời gian anh đi học Cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khi nghe có đợt hiến máu tình nguyện do Viện Huyết học Trung ương tổ chức ở gần Trường Đại học Sư phạm I, anh quyết định tham gia để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào phong trào. Do không biết đường, anh tìm số điện thoại và gọi cho tình nguyện viên để đăng ký. Thấy anh đang là học viên lại không biết đường đến địa điểm hiến máu lưu động, trong khi lại rất sốt sắng đăng ký, tình nguyện viên đã tỏ ý nghi ngờ anh vì hoàn cảnh mà đi bán máu. Đến khi anh nói mình đã tham gia hiến máu nhiều lần, tình nguyện viên tra cứu thông tin và mới tin vào việc làm nhân ái của anh. Sau khi hiến xong, anh nhận được cuộc gọi lạ và hoàn toàn bất ngờ, xúc động khi đầu dây bên kia là Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Trung ương khi ông trực tiếp thay lời những bệnh nhân đang cần máu cám ơn tấm lòng thiện nguyện của anh. Đó là động lực để anh tiếp tục tham gia các đợt hiến máu với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Với anh, hiến máu tình nguyện không chỉ là cho máu từ cơ thể đưa vào ngân hàng máu, mà là cả tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cho hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và sẽ góp phần cứu sống người bệnh. Không chỉ trực tiếp hiến máu, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân cùng tham gia các hoạt động hiến máu. Trải qua thời gian công tác tại Trường THPT Xuân Trường B, Ban Tuyên giáo huyện ủy Xuân Trường, năm 2018, anh được điều chuyển về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bắc. Tại đây, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, anh đã chỉ đạo Hội chữ thập đỏ xã tham mưu xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện hàng năm, đồng thời luôn gương mẫu, đi đầu trong phong trào này. Riêng năm 2019, anh đã vận động được 36 đoàn viên thanh niên ở 3 trường học và cán bộ, công chức xã Xuân Bắc hiến được 9.000ml máu. Đầu năm 2020, hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Bách đã đăng ký hiến máu. Anh chia sẻ: “Bản thân nhận thấy hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái với mọi người. Tôi còn đủ sức khỏe là còn đi hiến máu, mình còn trẻ, hiến máu không có gì phải e ngại mà còn giúp cơ thể thay đi máu cũ để sản sinh máu mới. Mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy tinh thần thoải mái và hạnh phúc khi đã chia sẻ giọt máu của mình góp phần cứu chữa cho người bệnh”. Không chỉ hiến máu, năm 2017, anh Bách đã tình nguyện đăng ký và được Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cấp thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời. Anh cho biết, mình còn muốn làm nhiều việc thiện hơn nữa để giúp ích cho đời, để các con anh trong mỗi bước trưởng thành hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mà vươn lên, có cuộc sống nhân văn, ý nghĩa. Vừa qua, anh Trần Xuân Bách được điều chuyển giữ cương vị Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Xuân Trường. Trong công việc hàng ngày, anh luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, tìm tòi nghiên cứu tài liệu, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những việc làm mang tính nhân văn của anh Trần Xuân Bách đã góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của mọi người với xã hội. Từ đó góp phần lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng./.

Bài và ảnh: Hồng Minh