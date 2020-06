Các khu du lịch biển Thịnh Long, Quất Lâm sôi động trở lại

Ngay sau khi các hoạt động du lịch được phép mở cửa trở lại, từ đầu tháng 5, các khu du lịch biển tỉnh ta đã sôi động với lượng khách đổ về khá đông, đặc biệt là dịp nghỉ lễ và cuối tuần.

Khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy) đón lượng lớn du khách vào dịp cuối tuần. Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Hơn 1 tháng qua, các khu du lịch biển Quất Lâm, Thịnh Long và một số bãi biển đẹp của tỉnh ta đã trở thành những điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn. Nhiều địa phương đã đón số lượng khách tăng nhanh sau một thời gian dài “im ắng”. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Tuyết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) cho biết: Ngay trước khi hoạt động du lịch mở cửa trở lại, UBND thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp quản lý hoạt động du lịch trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, Ban Quản lý Khu du lịch đã hướng dẫn và yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn cam kết tuân thủ nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các lực lượng chức năng bố trí chốt gác, tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành của các cơ sở kinh doanh, nhắc nhở du khách tuân thủ quy định. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, mùa du lịch biển 2020, thị trấn không cho phép các hộ kinh doanh tại khu vực vỉa hè bãi tắm hoạt động sau 19 giờ, xử lý nghiêm những trường hợp chèo kéo khách. Tại các ngã ba, ngã tư, nơi mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, nhất là dịp cuối tuần, nghỉ lễ, các lực lượng an ninh thị trấn phối hợp bố trí trực chốt 24/24h hướng dẫn, nhắc nhở người dân, du khách tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, chấp hành pháp luật giao thông. Thị trấn cũng thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo đảm phòng, chống dịch đến các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn như trang bị dung dịch sát trùng, khẩu trang y tế tặng miễn phí du khách, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh. Cùng với đó, Ban Quản lý Khu du lịch nhắc nhở kiểm tra, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhắc nhở các đơn vị công khai, niêm yết giá, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, để lại ấn tượng tốt trong lòng khách du lịch khi đến với địa phương. Anh Nguyễn Đình Huy, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa qua, tôi cùng gia đình chọn đến Quất Lâm tắm biển, nghỉ ngơi. Mọi người đều nhận xét, du lịch nơi đây có nhiều điểm “cộng” so với những năm trước. Tình trạng chèo kéo du khách tại khu vực bãi tắm giảm hẳn. Mặc dù lượng người khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. Đặc biệt, từ các hộ kinh doanh đến các nhà hàng, khách sạn đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, khiến du khách rất an tâm”. Tính từ dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 đến nay, Khu du lịch Quất Lâm đón hơn 10 nghìn lượt du khách, tương đương khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Đại diện một số khách sạn lớn trên địa bàn thị trấn cho biết, khách du lịch đến với Quất Lâm năm nay phần lớn là khách lẻ, đi theo gia đình, bạn bè, chưa có nhiều khách đi theo đoàn. Công suất phòng trung bình đạt 50% do nhiều khách trong tỉnh đi về trong ngày, không ở lại lưu trú.

Để đẩy mạnh quá trình phục hồi ngành Du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng, ngày 15-5-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 418/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức đón khách du lịch biển hè năm 2020. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được phép hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đối với du khách, riêng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Ban quản lý các khu du lịch duy trì nhân viên trực đường dây nóng hướng dẫn, hỗ trợ du khách; nghiêm túc thực hiện việc bố trí phương tiện, phân công người trực cứu hộ, cứu nạn, dựng chòi quan sát, cắm cọc tiêu, biển báo khu vực nguy hiểm, thường xuyên thông báo trên hệ thống phát thanh để nhắc nhở du khách phòng tránh tai nạn rủi ro; chấn chỉnh các phương tiện xe taxi, xe điện có hành vi móc nối, gian lận, lừa gạt khách hàng hoặc có thái độ chưa thân thiện với du khách. Ban quản lý các khu du lịch biển chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ để tổ chức đón khách tham quan du lịch hè năm 2020. Phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường, kịp thời thu gom rác thải, chất thải, duy trì thường xuyên những sọt rác đặt tại nơi công cộng để khách bỏ rác; thu gom, vận chuyển rác kịp thời, không để rác tồn đọng ảnh hưởng đến môi trường; nghiêm túc thực hiện hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Y tế. Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tùy tiện tăng giá, ép giá hàng hóa dịch vụ đối với khách du lịch. Đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hưởng ứng, tham gia chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” theo nội dung Kế hoạch số 1749/KHBVHTTDL ngày 8-5-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng cách xây dựng các chương trình khuyến mại, giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch chất lượng, vệ sinh, văn minh, thân thiện và thực hiện tốt các quy định về an toàn trong phòng chống dịch của cơ sở.

Với sự vào cuộc đồng bộ của tỉnh, các địa phương, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung khẳng định Nam Định là điểm đến du lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh