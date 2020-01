Sức xuân trên các công trình giao thông trọng điểm

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm của các dự án có tính động lực, đột phá về hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, nhà thầu các dự án giao thông trọng điểm đã đồng loạt ra quân thi công ngay từ đầu năm...

Công trình cầu Thịnh Long thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định đang gấp rút hoàn thiện để thông xe trong tháng 4-2020.

Có mặt tại công trường thi công cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ nối 2 huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết chúng tôi đã cảm nhận được không khí hối hả, khẩn trương của hàng trăm công nhân đang vận hành hàng chục loại máy móc, thiết bị. Cầu Thịnh Long là công trình quan trọng nối liền các KCN với những nhà máy đóng tàu, cảng biển Thịnh Long nằm gần cửa biển Lạch Giang, nơi đã được quy hoạch là cảng nước sâu, có Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I, khu nghỉ mát Thịnh Long. Cầu Thịnh Long có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tỉnh mà còn có ý nghĩa chiến lược tăng khả năng kết nối với các tỉnh trong khu vực trên tuyến đường ven biển (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa), tiết kiệm chi phí vận tải so với hiện nay. Anh Lê Hoàng Vũ, Phòng Điều hành dự án 5 - Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) cho biết: Tính đến hết tháng 1-2020, công trình cầu Thịnh Long do liên danh nhà thầu Hanshin và Long Biên đã thi công đạt khoảng 90% khối lượng. Trong đó, đã hoàn thành hợp long phần cầu chính, đang triển khai công tác vệ sinh mặt cầu, lắp đặt gờ lan can; phần cầu dẫn ở cả hai đầu đã cơ bản hoàn thành. Sau kỳ nghỉ Tết, các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực để tập trung hoàn thiện các hạng mục lắp đặt lan can và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu. Đối với phần đường dẫn hai đầu cầu, do đi qua nhiều vị trí ao, ruộng cần gia tải chờ lún, vì vậy, nhà thầu sẽ tập trung hoàn thành theo đúng tiến độ thi công đề ra sau khi hết thời gian gia tải theo thiết kế. Theo dự kiến, công trình cầu Thịnh Long sẽ hoàn thành cơ bản trong tháng 3, dự kiến thông xe và đưa vào khai thác sử dụng công trình trong tháng 4-2020. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau kỳ nghỉ Tết, trên công trường thi công dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nhà thầu thi công là Công ty CP Tập đoàn Xuân Trường đã tập trung nhân lực, máy móc ra quân với không khí phấn khởi, hăng say, miệt mài. Máy xúc, máy ủi hòa cùng hình ảnh các công nhân được chia làm nhiều mũi thi công miệt mài trên toàn tuyến tạo ra một bức tranh lao động sinh động. Dự án đường trục phát triển không chỉ góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông huyết mạch theo Quy hoạch phát triển giao thông - vận tải tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 mà còn rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Bắc - Nam, kết nối với mạng lưới giao thông khu vực và quốc gia, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án trọng điểm kinh tế biển đã và đang triển khai như: cầu Thịnh Long, KCN Dệt may Rạng Đông… Đến hết tháng 1-2020, nhà thầu thi công đã hoàn thành các hạng mục nền đường, cống ngang, kè mái, móng cấp phối đá dăm lớp 3, bó vỉa, dải phân cách giữa đối với đoạn nền đường thông thường (Km0-Km23+200 và Km36-Km37+600). Đối với các đoạn có nền đất yếu (vị trí đầu cầu Tam Tòa) và đoạn Km37+600-Km46 đã hoàn thành việc xử lý nền đất yếu, đắp nền và gia tải, đắp đất nền đê. Với lực lượng nhân công và thiết bị đầy đủ, triển khai thi công gấp rút từ ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nhà thầu thi công phấn đấu hoàn thành hạng mục thảm mặt đường, hoàn thiện nút giao Quốc lộ 21 và cầu Thịnh Long trong quý I-2020; hoàn thành các cầu: Sông Sắt, Độc Bộ, dân sinh, Tam Tòa và 4/6 đơn nguyên tường chắn hộp phía mố M0 cầu vượt đường sắt; hoàn thiện cống Quần Vinh I, Quần Vinh II, hoàn thành cống Thanh Hương và triển khai thi công cầu vượt đường sắt, cầu Quần Liêu và các hạng mục khác khi được bàn giao mặt bằng. Ở các công trường dự án giao thông huyết mạch của tỉnh mới được triển khai trong năm 2019 như dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488B huyện Trực Ninh; cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488C huyện Nghĩa Hưng, xây dựng tỉnh lộ 485B đoạn từ đê hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B, các nhà thầu cũng đang huy động nhân lực, trang thiết bị, máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu hoàn thành, đưa các công trình vào khai thác, sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Với khí thế thi đua lập thành tích cao nhất góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tại các công trường thi công dự án giao thông trên toàn tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu đều tập trung huy động nhân lực, trang thiết bị, máy móc triển khai thi công ngay sau Tết với mục tiêu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thành Trung