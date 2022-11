Tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân

Trong thời gian vừa qua, công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được tích cực triển khai, tiêm chủng ở một số nhóm độ tuổi đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương có tiến độ tiêm chủng chưa đạt yêu cầu; có nhóm độ tuổi tỷ lệ tiêm chưa cao. Để đảm bảo đúng tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tiêm vắc-xin, duy trì miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn dịch COVID-19 tái bùng phát.

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân thành phố Nam Định.

Tính đến ngày 8-11, toàn tỉnh đã tiêm được 3.528.583 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó: mũi 1 là 1.150.245 liều (đạt tỷ lệ 99,3%); mũi 2 là 1.137.933 liều (tỷ lệ 98,1%), mũi 3 là 1.021.610 liều (tỷ lệ 88,1% so với số người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương); mũi 4 là 217.795 liều (tỷ lệ 96% so với người đủ điều kiện tiêm). Đối tượng từ 12-17 tuổi đã tiêm 2 mũi cơ bản phòng COVID-19 đạt trên 100% kế hoạch; số tiêm mũi 3 là 114.151 trẻ (tỷ lệ 71,7%). Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 là 204.925 trẻ, đạt 88,9%; số tiêm mũi 2 là 151.948 trẻ, đạt 65,9%.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh triển khai công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn, thời gian qua, ngành Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố rà soát, cập nhật số đối tượng tiêm vắc-xin mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh là 225.598 người. Rà soát các đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 3; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1, mũi 2 để có kế hoạch tiêm ngay khi có vắc-xin. Qua đó, nhiều địa phương đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và đạt tỷ lệ cao ở các nhóm đối tượng. Ở nhóm trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 3, các địa phương đạt tỷ lệ cao là: Giao Thủy đạt 90,2%; Xuân Trường đạt 81,9%. Ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, các địa phương tiêm mũi 1 đạt 100% là Giao Thủy và Nghĩa Hưng; các địa phương tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ cao: Trực Ninh đạt 86%, Mỹ Lộc 82,9%, Vụ Bản 80,3%... Công tác tiêm vắc-xin được ngành Y tế và các địa phương triển khai thực hiện đúng quy trình, tiêm chủng an toàn, theo dõi sau tiêm chủng, xử trí, cấp cứu kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Quá trình tiêm chủng, các địa phương đã ghi nhận trên 239,9 nghìn người trên 18 tuổi; 31,1 nghìn trẻ từ 12-17 tuổi và 24 nghìn trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có phản ứng thông thường sau khi tiêm và được xử trí an toàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số địa phương gặp phải khó khăn, vướng mắc trong công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19: Tâm lý người dân còn chủ quan, cho rằng người đã tiêm vắc-xin mũi 2, mũi 3 vẫn bị nhiễm COVID-19 hoặc có người nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng biểu hiện hoặc bệnh nhẹ nên không muốn tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4. Một số người hoang mang trước nhiều thông tin tiêu cực, thông tin không rõ nguồn về tác dụng phụ của vắc-xin phòng COVID-19. Hiện tại nhiều người lao động quay lại nơi làm việc cũ ở địa bàn tỉnh ngoài dẫn đến biến động dân cư, dẫn đến những biến động về danh sách và kết quả thống kê đối tượng tiêm chủng. Một số cơ sở y tế địa phương thiếu nhân lực phục vụ công tác tiêm chủng nên việc cập nhật số liệu về tiêm chủng chưa kịp thời, thống nhất...

Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản được kiểm soát, số ca mắc trong những tháng qua đã giảm mạnh so với đầu năm, song vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới trong cộng đồng. Hiện tại (tính đến ngày 8-11), toàn tỉnh có 35 ca mắc COVID-19 đang được cách ly điều trị, gồm: 23 ca cách ly, điều trị tại nhà, 12 ca đang cách ly, điều trị tại cơ sở y tế; trong đó có 4 bệnh nhân nặng đang thở oxy mask, gọng kính. Trên địa bàn vẫn tiềm ẩn các yếu tố nguy cơ gia tăng số ca mắc và bùng phát dịch trở lại do các biến thể mới, biến thể phụ của Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Tỉnh Nam Định hiện đã đạt mức bao phủ vắc-xin liều cơ bản ở người trên 18 tuổi và trẻ từ 12-17 tuổi nhưng hiệu quả miễn dịch của vắc-xin giảm dần theo thời gian. Thời điểm giao mùa, số trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm theo mùa như: Sốt xuất huyết, cúm A, bệnh tay chân miệng, sởi, viêm não Nhật Bản… gia tăng và bệnh có thể trở nặng nếu nhiễm trên bệnh nhân đã mắc COVID-19.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và duy trì bền vững các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, ngày 2-11-2022 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 656/UBND-VP7, chỉ đạo tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19. UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đồng thời đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc-xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học và sử dụng hiệu quả số vắc-xin được phân bổ. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với Sở Y tế tiếp tục truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm vắc-xin phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ. Đặc biệt chú trọng truyền thông tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo an toàn về sức khỏe. Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với Ban chỉ đạo tiêm chủng các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát các đối tượng chưa tiêm để tuyên truyền, vận động gia đình đăng ký và đưa các cháu đi tiêm tại các địa điểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn. Các địa phương thống kê, rà soát lại số liệu dân cư trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiêm đủ liều vắc-xin. Tăng cường nhân lực phục vụ công tác tiêm chủng và cập nhật số liệu tiêm chủng hàng ngày để ngành Y tế và Ban chỉ đạo các cấp có cơ sở chỉ đạo công tác tiêm chủng kịp thời./.

Bài và ảnh: Minh Tân