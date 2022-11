Hải Hậu chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu, tính đến ngày 15-11, các cơ sở y tế trên địa bàn đã ghi nhận 67 bệnh nhân mắc sốt dengue/xuất huyết dengue (SXH); 11 ca tay - chân - miệng; 1 ca viêm não Nhật Bản; 1 ca sốt rét; 229 ca cúm; 173 ca tiêu chảy; 3 ca thủy đậu; 1 ca lao phổi và rải rác có ca COVD-19. Các ca bệnh đều được giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời.

Bác sĩ Đỗ Văn Vận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu cho biết: Hiện nay, khí hậu ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển, nhất là SXH và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như: bệnh sởi, rubella, ho gà, viêm màng não do não mô cầu, các bệnh cúm gia cầm độc lực cao, cúm A(H7N9), (H5N1), tiêu chảy do vi-rút Rota… Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm 2022, Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, huy động sức mạnh cộng đồng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Trong đó, các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh được đổi mới phương thức, nội dung, tăng thời lượng tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của các ngành, đoàn thể, các địa phương. Qua đó cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh; các thông điệp về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với cộng đồng và xã hội trong phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng tuyên truyền về lợi ích của tiêm phòng vắc-xin, đây là “vũ khí” sắc bén nhất, hiệu quả nhất trong phòng, chống dịch.

Khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Triển khai kế hoạch chiến dịch truyền thông phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề: “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”. Do tác động của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác phòng, chống dịch bệnh càng không thể lơ là. Vận động nhân dân chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện theo công thức mới: “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp. Đối với các bệnh không có vắc-xin cần tăng cường giữ vệ sinh, thực hiện ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến đồ ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng, bọ gậy, dọn vệ sinh môi trường. Khi có biểu hiện mắc bệnh truyền nhiễm cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án, chủ động ứng phó với mọi tình huống, thành lập các tổ điều trị, đội phản ứng nhanh kịp thời điều tra véc-tơ, xử lý môi trường khi phát hiện ca bệnh, khoanh vùng ổ dịch. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, cơ số thuốc... cho công tác phòng, chống dịch. Bệnh viện Đa khoa huyện bố trí đủ giường bệnh, dịch truyền, thuốc sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ chuyên trách phòng, chống dịch bệnh của xã, thị trấn; củng cố và duy trì đội ngũ cộng tác viên y tế trong công tác phòng, chống dịch. Huyện tổ chức 4 lớp tập huấn cho 100% cán bộ trạm y tế và y tế thôn của 34 xã, thị trấn về kỹ năng giám sát, điều tra dịch tễ (bệnh nhân, huyết thanh, véc-tơ) và thống kê báo cáo, xử lý số liệu bằng vi tính và truyền tải thông tin bằng internet; tập huấn cho cán bộ y tế xã, thị trấn kỹ thuật phun hoá chất, tổ chức chiến dịch diệt bọ gây (loăng quăng) dựa vào cộng đồng. Qua giám sát véc-tơ truyền bệnh SXH tại 34 xã/thị trấn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 67 ca SXH với 37 ổ dịch nhỏ, trong đó có 51 ca nội địa và 16 ca ngoại lai. Một số xã có số ca mắc SXH cao: Hải Minh 21 ca, 12 ổ dịch; Hải Đông 5 ca, 1 ổ dịch; Hải An 4 ca, 2 ổ dịch; Hải Anh 4 ca, 3 ổ dịch… Các bệnh nhân mắc SXH được điều trị, cách ly và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Trạm Y tế các xã giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh để tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các xã, thị trấn phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng tại tất cả các ổ dịch và điểm dịch. Đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức phun 13 lít hóa chất Hantox diệt muỗi tại 340 hộ, với diện tích gần 58 nghìn m2. Ngoài ra, nhiều hộ dân đã tự mua hóa chất diệt muỗi về phun theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Theo nhận định của ngành Y tế, nguy cơ bùng phát dịch SXH tại tỉnh ta với các ổ dịch vừa và nhỏ là rất cao; dịch bệnh COVID-19 với các biến chủng mới cũng tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát; các dịch bệnh khác cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập địa bàn. Để chủ động phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu đã có nhiều công văn chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác giám sát, phòng, chống các bệnh: COVID-19, SXH, bệnh đậu mùa khỉ, bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, bệnh do vi-rút Adeno. Cùng với ngành Y tế, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, huy động sự tham gia của các ban, ngành tại địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông và quản lý bệnh nhân, xử lý nguồn bệnh tại cộng đồng; đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt cho các trạm y tế nhằm phát huy năng lực của các cán bộ, nâng cao các nguồn lực cho các trạm y tế có đủ năng lực phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Mỗi người dân cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cho con em đi tiêm chủng đối với những bệnh có vắc-xin. Đối với các bệnh không có vắc-xin cần tăng cường giữ vệ sinh, thực hiện ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng; tích cực tham gia vệ sinh môi trường là bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng./.

Bài và ảnh: Minh Tân