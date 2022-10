Tỷ lệ rối loạn lo âu, trầm cảm tăng lên sau đại dịch COVID-19

WHO và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã kêu gọi có những hành động cụ thể để giải quyết những lo ngại về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng lao động. Ước tính có khoảng 12 tỷ ngày công bị mất hàng năm do chứng trầm cảm và lo lắng gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu gần 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Hướng dẫn toàn cầu của WHO về sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc khuyến nghị các hành động để giải quyết các rủi ro đối với sức khỏe tâm thần như khối lượng công việc nặng, hành vi tiêu cực và các yếu tố khác gây ra tình trạng đau khổ trong công việc. Lần đầu tiên WHO khuyến nghị đào tạo người quản lý, nhằm nâng cao năng lực của họ để ngăn chặn môi trường làm việc căng thẳng và để ứng phó với những người lao động gặp rủi ro này.