Bệnh viện Mắt Nam Định hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định là bệnh viện chuyên khoa, có chức năng khám, điều trị các bệnh về mắt; điều hành, quản lý các chương trình phòng chống mù lòa cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, cùng với việc tích cực thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Mắt tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Phẫu thuật Phaco trong điều trị đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định.

Bác sĩ Trần Huy Đoàn, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện Mắt tỉnh quy mô 120 giường bệnh, với 11 khoa, phòng; hiện có 87 cán bộ, viên chức; trong đó có 19 bác sĩ (trong đó có 5 thạc sĩ, 5 bác sĩ chuyên khoa I); 6 dược sĩ (3 dược sĩ đại học); 1 y sĩ chuyên khoa; 36 điều dưỡng (22 điều dưỡng đại học); 5 kỹ thuật viên… Để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lãnh đạo Bệnh viện Mắt tỉnh đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang với các khu khám bệnh và điều trị chất lượng cao, tạo dựng môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Bệnh viện đã tập trung đầu tư mua sắm trang thiết bị, sử dụng công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật mới; triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện luôn tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực, được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Trong năm 2021, Bệnh viện cử 1 bác sĩ đi học Cao học, 1 bác sĩ đi học chuyên khoa I, 2 cán bộ tham gia các khóa đào tạo quản lý chất lượng phòng xét nghiệm, an toàn xét nghiệm; 5 cán bộ học quản lý tiết chế dinh dưỡng, 1 bác sĩ học gây mê, 1 bác sĩ học chẩn đoán hình ảnh; 13 bác sĩ, 8 điều dưỡng được tập huấn về Hồi sức tích cực và vận hành máy thở... Ngoài ra, Bệnh viện đẩy mạnh phát triển kỹ thuật mới, tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ. Hiện nay, Bệnh viện đã trang bị máy LASER YAG phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân đục bao sau sau phẫu thuật thể thủy tinh; phẫu thuật thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco hiện đại, an toàn, hiệu quả; laser điều trị cận/ viễn/ loạn thị, đặt van điều trị bệnh glaucoma (bệnh cườm nước), điều trị đục thủy tinh thể bẩm sinh, phẫu thuật cắt dịch kính và laser nội nhãn, ghép giác mạc phiến, ghép tế bào gốc, phẫu thuật khối u và thần kinh mắt, phẫu thuật thẩm mỹ… Tỷ lệ dịch vụ kỹ thuật Bệnh viện thực hiện theo phân tuyến của Bộ Y tế đạt cao. Bệnh viện còn liên kết chặt chẽ với các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức chuyển giao công nghệ mới cho cán bộ, bác sĩ nhằm nắm chắc kỹ thuật và vững vàng trong việc điều trị đối với từng ca bệnh. Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, mỗi cán bộ, bác sĩ, nhân viên tại Bệnh viện Mắt đều thường xuyên trau dồi quy tắc ứng xử giao tiếp với bệnh nhân, trong công việc hàng ngày. Bệnh viện rất quan tâm, chú trọng bồi dưỡng y đức cho các thầy thuốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, y, bác sĩ với tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo, thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử”, chủ động đổi mới tư duy, phong cách, thái độ phục vụ người bệnh. Đặc biệt là triển khai sâu rộng tại tất cả các khoa, phòng về việc thực hiện mô hình quản lý 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) giúp tạo chuyển biến đáng kể trong ý thức của cán bộ, nhân viên y tế trong sử dụng đồ dùng, trang thiết bị y tế một cách có hiệu quả, tránh lãng phí. Bệnh viện Mắt tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhân dân cả trong và ngoài tỉnh; được giới chuyên môn đánh giá cao, là một trong những bệnh viện tốp đầu chữa các bệnh về mắt của Việt Nam. Hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng, nhiều trường hợp phức tạp không phải chuyển tuyến Trung ương. Năm 2021, Bệnh viện đã thực hiện khám cho trên 33,2 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 7.380 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú 6.951 lượt bệnh nhân, phẫu thuật 6.013 lượt bệnh nhân. Bệnh viện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo người bệnh không bị gián đoạn điều trị. Xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp độ, tình huống dịch COVID-19; duy trì việc đo nhiệt độ ngay tại cổng ra vào cho người dân khi đến khám chữa bệnh; Trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, dung dịch rửa tay đặt tại nhà vệ sinh, hành lang, trước các phòng khám. Các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; cách nhận biết, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm và việc không hút thuốc lá nơi công cộng được treo khắp các hành lang từ khoa khám bệnh đến khu điều trị. Chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19, song với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động, Bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng điều trị nội trú, phẫu thuật, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân luôn đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn, hiệu quả, giữ vững uy tín của cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa Mắt tin cậy của người dân.

Ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, công tác phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt tại cộng đồng cũng là một nhiệm vụ được Bệnh viện quan tâm thực hiện tốt. Bệnh viện đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế trong ngành, nhất là các Trung tâm Y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội Người cao tuổi tỉnh... tổ chức khám mắt, kết hợp tuyên truyền, tư vấn tại cộng đồng cho hàng chục nghìn lượt người mỗi năm. Tiêu biểu là dự án “Mở rộng mô hình Childsight - Chăm sóc mắt học đường” tại các huyện: Vụ Bản, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy. Trong khuôn khổ mô hình, Trung tâm Y tế các huyện được trang bị phòng khám - kính mắt với trang thiết bị hiện đại, nhân lực y tế được đào tạo bài bản, giáo viên và học sinh tại các trường trên địa bàn các huyện tham gia dự án được khám và cấp kinh miễn phí. Bệnh viện Mắt tỉnh đang triển khai Chương trình “Quản lý Glocom tại cộng đồng” ở 4 xã của huyện Mỹ Lộc và Trực Ninh nhằm phát hiện sớm bệnh để kịp thời điều trị và quản lý. Với các chương trình, dự án và các hoạt động thiết thực, hiệu quả, Bệnh viện Mắt tỉnh đã phát hiện kịp thời các bệnh nguy hiểm về mắt như đục thủy tinh thể, glocom, mộng quặm, cận thị... giúp nhiều người được chữa trị sớm, đem lại ánh sáng và nâng cao thị lực, ngăn chặn nguy cơ mù lòa.

Với sự nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt của tập thể cán bộ, công nhân viên chức người lao động và những kết quả quan trọng bệnh viện đã đạt được, ngày 5-10-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định công nhận xếp hạng Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định là Bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để Bệnh viện tiếp tục phấn đấu, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần mang lại ánh sáng, niềm tin cho người dân./.

Bài và ảnh: Minh Tân