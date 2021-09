Khám phá mỹ phẩm có chứa chất chống oxy hóa từ thiên nhiên

Ánh nắng mặt trời, khói thuốc lá, không khí ô nhiễm, trao đổi chất suy yếu… và nhiều yếu tố khác là môi trường thuận lợi để xuất hiện các gốc tự do - nguyên nhân chính của lão hóa.

Có thể thấy được rõ tác hại này qua hiện tượng gỉ sét, hay còn gọi là sự oxy hóa. Những quá trình tương tự như vậy cũng xảy ra trong cơ thể và trên làn da.

‎Chức năng của các chất chống oxy hóa

‎- Chất chống oxy hóa là để bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại gây ra bởi quá trình oxy hóa, trong đó sản xuất ra các gốc tự do. Chất chống oxy hóa phổ biến bao gồm vitamin C và E, selenium, coenzyme Q10, flavonoids và beta-carotene.

‎- Chất chống oxy hóa có thể được phân thành hai nhóm: Phá vỡ dây chuyền của các gốc tự do (như vitamin C và E) và trung hòa các gốc tự do, làm chậm hoặc thậm chí ngăn ngừa các phản ứng dây chuyền.

‎- Chúng ta được tiếp xúc liên tục với sự tấn công của các gốc tự do trong nhiều năm, chúng trở thành kẻ thù bất bại. Thật không may, cơ thể chúng ta không sản xuất đủ chất chống oxy hóa để trung hòa tất cả những thương tích này.

‎- Có một vài điều chúng ta có thể làm để ngăn chặn, ít nhất là một phần, sự hình thành của các gốc tự do. Các biện pháp đơn giản và quen thuộc với nhiều người : Dùng kem chống nắng hàng ngày, không hút thuốc, không uống nhiều rượu và sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất chống oxy hóa.

‎- Chất chống oxy hóa có thể trở thành đồng minh mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lão hóa sớm, nhưng không phải với tất cả mọi người đều có hiệu quả. Trước hết, các chất này phải có mặt trong các sản phẩm mỹ phẩm ở nồng độ cao, vì vậy nếu bạn nhìn thấy chúng vào cuối danh sách các thành phần, ý nghĩa của các chất chống oxy hóa coi như không đáng kể.

‎- Bao bì cũng rất quan trọng. Một số chất chống oxy hóa bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng và không khí. Do đó, nếu sản phẩm được chứa trong các vỏ đựng đục (không trong suốt như thủy tinh) sẽ có sự đảm bảo hơn về chất lượng.

‎- Cũng lưu ý rằng, ngoại trừ vitamin A, chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa nếp nhăn mới nhưng không thể làm bất cứ điều gì cho những nếp nhăn mà bạn đã có.

‎- Điều quan trọng là quá trình chống lão hóa hiệu quả sẽ mất vài tháng nếu không phải là cả năm, trước khi bạn cảm nhận được một số kết quả. Nếu một hãng mỹ phẩm đưa ra lời quảng cáo như "da đẹp, căng, trẻ sau vài tuần" bạn có quyền nghi ngờ về chất lượng.

‎- Chất chống oxy hóa có hiệu quả hơn khi dùng qua thực phẩm. Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì một lượng lớn chất chống oxy hóa có thể gây độc hại.

‎- Trong mọi trường hợp, ăn thực phẩm lành mạnh giàu chất chống oxy hóa, có nhiều lợi nhuận hơn để cơ thể thu nạp. Vitamin E có thể được tìm thấy trong rau lá xanh, ô liu, hạnh nhân, lạc, quả óc chó, quả bơ và gan. Vitamin C có trong trái cây, rau lá xanh, ớt, khoai tây, cà chua và dâu tây. Beta-carotene có trong xoài, đu đủ, ớt ngọt, khoai tây, rau bina và quả mơ ngọt. Selenium có trong hải sản, gạo lứt, thịt gà, thịt lợn và thịt bò.

Các chất chống oxy hóa phổ biến nhất trong mỹ phẩm

Hầu hết chúng ta không còn nghi ngờ gì về sự cần thiết của chất chống oxy hóa với sức khỏe và làn da của mình. Bạn có thể sẽ thấy tò mò với danh sách những chất chống oxy hóa phổ biến nhất được tìm thấy trong mỹ phẩm. Danh sách này có thể là một lý do tuyệt vời để bạn kiểm tra các món đồ trang điểm đã có và cân nhắc áp dụng nó khi mua một sản phẩm mới.

- Alpha-lipoic acid (ALA, Alpha Lipoic Acid)

‎Alpha-lipoic acid là một loại enzyme, hòa tan trong nước và trong dầu mà lại dễ dàng thẩm thấu qua da. Nó có một số đặc tính chống oxy hóa mạnh, cũng như khả năng tái tạo vitamin C và E, giúp cải thiện hiệu quả của hai chất này.

Tuy nhiên, với các chất chống oxy hóa axit alpha-lipoic, khoa học đã chứng minh tác dụng của nó qua đường uống, trong khi lại không có bằng chứng rằng ALA sẽ cung cấp các tính chất tương tự khi được sử dụng bôi bên ngoài da.

Ngoài ra, ALA dễ bị thoái hóa bởi ánh sáng mặt trời hơn hầu hết các chất chống oxy hóa và nồng độ cao (5% hoặc nhiều hơn) có thể gây ra phản ứng tiêu cực cho da (cắn da và đau nhói).

‎- Coenzyme Q10

‎Coenzyme Q10 là hợp chất tan trong chất béo hiện diện trong tất cả các tế bào của cơ thể người nhưng dự trữ của nó bị dần biến mất dưới ảnh hưởng của mặt trời. Coenzyme Q10 giúp chống lại các gốc tự do, kích thích collagen và làm giảm tổn thương da do bức xạ cực tím.

‎- Glutathione

‎Glutathione - một loại protein có nguồn gốc từ glycine, axit glutamic và cysteine. Nó như một coenzyme, được sản xuất trong các mô của động vật và người nhưng dự trữ của nó đang bị cạn kiệt do ánh nắng mặt trời. Vì vậy, sự hiện diện của nó trong các sản phẩm mỹ phẩm là hợp lý. Nó giúp chống lại gốc tự do.

‎- Chiết xuất hạt nho

‎Thường xuyên có mặt trong thành phần mỹ phẩm chống lão hóa. Hạt nho có chứa anthocyanins, flavonoid và polyphenol, tất cả các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chúng giúp chống lại các gốc tự do, cải thiện tổng hợp collagen và làm giảm các tác hại của ánh sáng mặt trời (lưu ý: đây không phải là kem chống nắng và các chức năng trên chiết xuất hạt nho đơn thuần không đáng kể để chống tia cực tím)

‎- Trà xanh

‎Trà xanh rất giàu polyphenol (chất chống oxy hóa mạnh mẽ). Chúng giúp làm giảm tổn thương da khỏi các gốc tự do ở cấp độ ADN, cũng như giúp bảo vệ da khỏi tia nắng có hại và các hiệu ứng phụ (bao gồm cả ung thư). Một thành phần của trà là epigallocatechin-3-gallate, đã được chứng minh rằng làm giảm đáng kể sự phá hủy collagen.

- Vitamin A

‎Vitamin A và các dẫn xuất của nó (retinoids) là tiêu chuẩn vàng cho các thành phần chống lão hóa. Một số trong các hình thức sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm là: retinol, retinyl palmitate, retinoic acid (tretinoin) và retinilaldegid. Vitamin A - là thành phần duy nhất mà đã được chứng minh hiệu quả trong việc giảm nếp nhăn (nhưng phải mất ít nhất 3 tháng để xem kết quả đầu tiên).

Ngoài ra, nó cải thiện việc sản xuất collagen và tạo ra các tế bào da khỏe mạnh. Tuy nhiên, retinoids có thể gây đỏ da, bong tróc và cảm giác đau nhói ở một số người sử dụng. Lời khuyên: Nên bắt đầu với các sản phẩm có chứa nồng độ thấp của những thành phần này và sử dụng chúng mỗi ngày cho đến khi da của bạn thích nghi.

‎- Vitamin C

‎Vitamin C (L-ascorbic acid) và các dẫn xuất (ví dụ, ascorbic palmitate, magnesium ascorbyl phosphate, sodium phosphate và ascorbyl glucoside...) có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Vitamin C làm tăng sản xuất collagen, làm giảm viêm và tăng cường các rào cản da tự nhiên và cung cấp sự bảo vệ khỏi tia UV ( nó cũng không thể thay thế kem chống nắng). Tuy nhiên, vitamin này là chất không ổn định và nhanh chóng bị oxy hóa khi tiếp xúc với ánh sáng và không khí.

- Vitamin E

‎Vitamin E cũng rất phổ biến trong mỹ phẩm, nhưng thường được dùng kết hợp với vitamin A. Vitamin A giúp giảm hình thành các gốc tự do khi được sử dụng trước khi phơi nắng, nó giúp ngăn ngừa và giảm mẩn đỏ, bỏng và thiệt hại cho DNA gây ra bởi tia cực tím và các bức xạ khác.

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không cần sử dụng thêm kem chống nắng! Việc sử dụng vitamin E kết hợp với vitamin A giúp tăng cường hiệu quả của các thành phần kem chống nắng./.

Theo suckhoedoisong.vn