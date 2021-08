Muốm giảm đau đầu đừng bỏ qua những thực phẩm sau

Đau đầu ở mức độ nhẹ cũng gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi, khiến công việc trì trệ và tính tình cáu bẳn, từng bước làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Một số thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày có thể giúp phòng ngừa hoặc giảm cơn đau.

1.Thực phẩm giàu magie giúp giảm đau đầu

Magie là một khoáng chất rất quan trọng, liên quan đến hàng trăm phản ứng hóa học trong cơ thể con người và giúp duy trì sức khỏe tốt. Các nghiên cứu còn cho thấy magie giúp ngăn ngừa trầm cảm và chứng đau đầu. Magie làm dịu những cơn đau đầu và đau nửa đầu.

Magie có nhiều trong các loại thực phẩm sau:

Chuối: Chuối rất giàu magie, 100g chuối (1 quả chuối) chứa 41mg magie. Ngoài ra, chuối còn cung cấp vitamin C, vitamin B6, mangan và chất xơ rất tốt cho sức khỏe.

Quả bơ: Bơ là một loại trái cây vô cùng bổ dưỡng và giàu magie. 100g quả bơ cung cấp 58 mg magie. Bơ cũng chứa nhiều kali, vitamin B.

Các loại hạt: Các loại hạt đặc biệt nhiều magiê bao gồm hạnh nhân, hạt điều, hạt bí ngô, quả hồ đào, hạt hướng dương, hạt lạc và hạt lanh, hạt vừng. Trong 100g hạt điều chứa 293 mg magie, hạt lạc: 186mg, hạt vừng: 351mg….

Cây họ đậu: Cây họ đậu là một họ thực vật giàu dinh dưỡng bao gồm đậu lăng, đậu, đậu xanh, đậu Hà Lan và đậu nành… Chúng rất giàu chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm cả magie. Chẳng hạn: 100g đậu xanh chứa: 283 mg magie, 100g đậu nành: 236mg magie.

Ngũ cốc nguyên hạt: Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn tuyệt vời của nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm magiê như lúa mì, yến mạch và lúa mạch.

Một số cá béo: Cá, đặc biệt là cá béo, rất bổ dưỡng và giàu magie như cá hồi, cá thu và cá bơn. 100g cá hồi chứa 36 mg magiê, cá thu chứa 35 mg magie.

Rau lá xanh đậm: Các loại rau lá xanh như Cải xoăn, rau bina, rau xanh, rau củ cải, súp lơ xanh… cực kỳ tốt cho sức khỏe và chứa nhiều magie.

2.Thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là những chất có tác dụng chống lại các gốc tự do, bao gồm: Vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta-carotene, lycopene, lutein.

Selen, mangan, zeaxanthin, flavonoid, flavone, catechin, polyphenol và phytoestrogen cũng là những loại chất chống oxy hóa có trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Các chất chống oxy hóa này có trọng lượng phân tử nhỏ và dễ dàng vượt qua hàng rào máu não để trung hòa gốc tự do. Từ đó ngăn ngừa được quá trình xơ vữa mạch máu, chống lại quá trình viêm và nuôi dưỡng mạch máu não, giúp phòng ngừa và cải thiện hiệu quả bệnh đau nửa đầu, đau đầu.

Các gốc tự do được xem là nguồn gốc của bệnh tật và lão hóa. Đặc biệt, gốc tự do tấn công lên não gây ra tình trạng thiếu máu não. Đồng thời, gốc tự do cùng với các hóa chất trung gian gây ra các phản ứng viêm, sản sinh chất gây giãn mạch làm mạch máu giãn nở bất thường dẫn đến cơn đau đầu, đau nửa đầu.

Các chất chống oxy hóa có trong các thực phẩm sau:

Vitamin A: Sản phẩm từ sữa, trứng và gan.

Vitamin C: Hầu hết các loại trái cây và rau quả, đặc biệt là quả mọng: Việt quất, mâm xôi, phúc bồn tử, dâu tây và nam việt quất cam và ớt chuông, họ cam, quýt, bưởi.

Vitamin E: Các loại hạt, hạt hướng dương và các loại dầu thực vật khác, các loại rau lá xanh, quả bơ, các loại hạt.

Beta-carotene: Trái cây và rau quả có màu sắc tươi sáng, chẳng hạn như cà rốt, bí đỏ, đậu Hà Lan, rau bina và xoài.

Lycopene: Trái cây và rau quả màu hồng và đỏ, bao gồm cà chua và dưa hấu.

Lutein: Rau xanh lá, ngô, đu đủ và cam.

Selenium: Gạo, ngô, lúa mì và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác, cũng như các loại hạt, trứng, pho mát và các loại đậu.

3. Thực phẩm giàu omega - 3

Các nghiên cứu cho biết axít béo omega-3 có chứa trong các loại cá như cá thu, ngừ, hồi, trích... được coi là loại thực phẩm bổ dưỡng não, đặc biệt các loại axít béo omega-3 "Eicosapentaten" (EPA) và "Docosahexaensaeure" (DHA) đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng của não bộ và các tế bào thần kinh. Axit béo omega 3 còn có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, điều đó giúp thúc đẩy các tế bào não khỏe mạnh. Vì vậy có tác dụng giảm bớt những cơn đau đầu.

4. Bổ sung lợi khuẩn

Các lợi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong mối tương tác hai chiều giữa đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương. Sự tương tác này được gọi là trục Não – Ruột – Khuẩn chí đường ruột. Tỷ lệ mắc kèm các rối loạn tâm thần kinh, stress căng thẳng với các bệnh lý đường ruột như hội chứng ruột kích thích, bệnh viêm ruột ở mức cao là bằng chứng cho sự tồn tại của trục Não – Ruột – Khuẩn chí đường ruột. Cho nên khi bị căng thẳng, stress gây đau đầu cũng đồng thời gây rối loạn tiêu hóa, bổ sung lợi khuẩn có thể cải thiện được tình trạng này.

Thực phẩm giàu lợi khuẩn: Sữa chua, thực phẩm lên men (rau, củ, quả muối…) hoặc bổ sung từ sản phẩm men vi sinh./.

Theo suckhoedoisong.vn