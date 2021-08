Hồng Quang thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, những năm qua Trạm Y tế xã Hồng Quang (Nam Trực) luôn nỗ lực triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Kiểm tra đo thân nhiệt người đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Hồng Quang.

Trạm Y tế xã Hồng Quang hiện có 8 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ, 2 y sĩ đa khoa, 1 y sĩ sản nhi; 1 y sĩ đông y, 1 điều dưỡng trung cấp, 1 nữ hộ sinh trung cấp và 1 dược sĩ. Để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong xã, Trạm Y tế xã luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch của xã trong lĩnh vực y tế; chú trọng triển khai các hoạt động y tế dự phòng nhằm giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng. Song song với hoạt động chuyên môn, việc rèn luyện y đức thường xuyên được cán bộ, y, bác sĩ chú trọng, không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh, nhất là đối với người nghèo, người cao tuổi, người có công... Trong quá trình phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các cán bộ, y, bác sĩ của Trạm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã còn làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hàng năm, Trạm thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, các thôn, xóm trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động đưa con em trong độ tuổi đi tiêm vắc-xin phòng bệnh... Từ đó, ý thức phòng bệnh của người dân nâng lên rõ rệt, không có dịch bệnh cũng như số ca, vụ ngộ độc xảy ra. Trạm Y tế xã có quy chế chuyên môn, lập kế hoạch hoạt động từng tháng, quý làm cơ sở để cán bộ, nhân viên y tế hoàn thành các chỉ tiêu được giao và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân trên địa bàn. 8 tháng đầu năm 2021 đến nay, Trạm Y tế xã Hồng Quang đã thực hiện khám dự phòng, chữa bệnh cho 8.632 lượt người; tổ chức tốt công tác sơ cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp bệnh nặng, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia cũng được Trạm Y tế xã triển khai thực hiện tốt như: Tiêm chủng mở rộng, khám, phòng chống sốt rét; phòng, chống lao, phong. Hàng năm, có trên 95% trẻ trong độ tuổi trên địa bàn được tiêm phòng đầy đủ, 98,6% trẻ em trong độ tuổi được uống Vitamin A, tư vấn dinh dưỡng... chính vì vậy mà tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em giảm xuống qua từng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Phụ nữ mang thai được quản lý chăm sóc sức khỏe thai nghén, khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu. Các chương trình y tế được triển khai đồng bộ, đạt các chỉ tiêu được giao.

Với quan điểm dự phòng tích cực và chủ động, Trạm Y tế xã Hồng Quang đã tham mưu với UBND xã xây dựng các kế hoạch và phương án phòng, chống dịch theo mùa; chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, thuốc men, tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Đặc biệt, từ khi có dịch COVID-19 đến nay, trạm đã tích cực tham mưu cho UBND xã về công tác phòng, chống dịch bệnh: kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của xã; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chỉ đạo các thôn, xóm thành lập các tổ COVID cộng đồng. Trạm Y tế phối hợp tốt với các lực lượng phòng, chống dịch của xã và các tổ COVID cộng đồng thường xuyên rà soát, truy vết các trường hợp đi, về từ vùng dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND huyện, khi các trường hợp đến Trạm Y tế khai báo y tế đều được tư vấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu ký cam kết với chính quyền về việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, đặc biệt là các dấu hiệu triệu chứng của bệnh như sốt, ho, khó thở,…) khi trở về từ vùng dịch hoặc có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo quy định. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của xã phối hợp với các ngành chức năng của huyện chuẩn bị các điều kiện đưa các trường hợp cần thiết đi cách ly tập trung theo hướng dẫn chuyên môn bảo đảm an toàn phòng ngừa lây nhiễm. Lũy tích trên địa bàn xã trong đợt dịch này đến 25-8 có 48 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, 293 người theo dõi sức khỏe tại nhà; có 46 người hoàn thành cách ly tại nhà, 2 trường hợp đang tiếp tục cách ly y tế; 280 người hoàn thành thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà. Đối với các đám cưới, đám tang, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của xã, đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và tổ COVID cộng đồng đến gia đình tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết thực hiện 5K, phun khử khuẩn Cloramin B hoặc Clozin; giao cho y tế thôn, cán bộ thôn trực tiếp hướng dẫn gia đình làm tờ khai y tế, thực hiện giãn cách, sát khuẩn tay… đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Xã đã triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 114 người thuộc lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Với kế hoạch và giải pháp hợp lý, mặc dù địa bàn xã rất rộng, dân số đông nhưng việc phòng chống dịch đến nay rất hiệu quả, an toàn.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trạm Y tế xã Hồng Quang tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Đặc biệt là tập trung cao vào việc phòng chống dịch và tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết và tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình. Thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát, phát hiện kịp thời các dịch bệnh để có kế hoạch phòng ngừa, kịp thời dập tắt ngay từ đầu, khống chế không cho dịch xảy ra./.

Bài và ảnh: Minh Tân