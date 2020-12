Phân biệt viêm xoang và viêm mũi dị ứng

Viêm xoang và viêm mũi dị ứng là 2 loại bệnh có biểu hiện khá là tương đồng nhau, nên nhiều người bị nhầm lẫn giữa 2 bệnh này. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ, bởi 2 bệnh này có cách phòng và điều trị khác nhau.

Cách phân biệt

Viêm mũi dị ứng: Bản chất của viêm mũi dị ứng đó là sự phản ứng, phản xạ của xoang mũi đối với các tác nhân có hại bên ngoài môi trường như mùi lạ, ấm mốc, bụi bẩn, thậm chí đến thời tiết thay đổi thất thường cũng khiến cho mũi bạn có sự nhạy cảm. Những tác nhân này nó thường xâm nhập qua da thông qua các lỗ chân lông, qua đường hô hấp hít thở hằng ngày của mỗi người. Cuối cùng là qua quá trình ăn uống chưa đúng cách và hợp vệ sinh . Viêm mũi dị ứng là bệnh có thể do di truyền.

Khi bị viêm mũi dị ứng, người bệnh sẽ có những cơn ho, hắt xì liên tục, ngứa mũi và khó chịu khi gặp những tác nhân xấu từ môi trường gây kích thích. Ngoài cơn bệnh, họ sẽ lại bình thường như chưa từng mắc bệnh.

Bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng ngày qua ngày trong thời gian dài sẽ trở thành bệnh mạn tính. Khi đó, tình trạng nghẹt mũi xảy ra gần như thường xuyên, có khả năng dẫn đến ù tai, kèm theo nhức đầu, đau nặng đầu (những triệu chứng này khá giống với viêm xoang, rất dễ gây nhầm lẫn). Một số trường hợp người bệnh viêm mũi dị ứng mạn tính kéo dài có thể gây loạn khứu giác (mất mùi) hoặc ngủ ngáy do bị nghẹt mũi.

Viêm xoang: Tác nhân chủ yếu gây ra bệnh này là do viêm nhiễm, vi khuẩn xâm nhập, gây tổn thương và dẫn tới viêm xoang. Nó khác với viêm mũi dị ứng là theo cơ địa từng người, có người bị người không.

Điểm khác biệt thứ 2 so với viêm mũi dị ứng đó chính là không có tính di truyền. Ở mọi lứa tuổi và vùng miền mọi người đều có thể mắc viêm xoang, tuy nhiên, đa phần nằm ở lứa tuổi trưởng thành trở lên.

Một số yếu tố nguy cơ của viêm xoang là: hút thuốc lá, lớn tuổi, hen suyễn, dị ứng, bệnh lý răng miệng, miễn dịch kém...Triệu chứng của viêm xoang bao gồm chảy nước mũi, nghẹt mũi, nhức nặng mặt và giảm khả năng ngửi. Một điểm cần lưu ý là cần phân biệt viêm xoang là do virus hay do vi khuẩn. Viêm xoang do virus thường tự khỏi hoặc cải thiện trong vòng 10 ngày. Viêm xoang do vi khuẩn có thời gian bệnh kéo dài hơn và nếu không điều trị đúng cách, bệnh diễn tiến ngày càng nặng hơn sau 10 ngày.

So với viêm mũi dị ứng thì viêm xoang khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu trong người. Lúc nào cũng đau buốt vùng mũi và hiện tượng chảy nước mũi ròng ròng xảy ra khá thường xuyên.

Cách điều trị viêm xoang và viêm mũi dị ứng

Khi có bệnh cần đi khám để được điều trị sớm.

Thông thường khi bạn bị lên cơn viêm mũi dị ứng thì những thuốc sử dụng thường xuyên tại thời điểm đó là: Các nhóm thuốc dạng xịt kháng histamine giúp làm giảm nhẹ các triệu chứng viêm mũi dị ứng nhẹ và vừa. Các nhóm thuốc dạng xịt corticoid có tác dụng giảm viêm và giảm nhẹ các tác nhân gây dị ứng. Nhóm thuốc co mạch giúp hạn chế sự co mạch nếu bệnh nặng. Các loại kháng sinh chống viêm mũi dị ứng nặng.

Bệnh viêm xoang muốn nhanh khỏi đầu tiên bạn cần sử dụng dung dịch, nước rửa mũi để làm sạch khoang mũi bị viêm của mình. Sau đó mới bắt đầu điều trị bệnh theo thuốc do các bác sĩ kê đơn. Trường hợp bệnh nặng, mắc viêm xoang mạn tính thì cần phải nên nhập viện để điều trị.

Cách phòng bệnh

Luôn luôn giữ ấm cơ thể đặc biệt là vùng mũi, cổ họng và đầu để hệ hô hấp của bạn được tốt nhất. Đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, đặc biệt là vào các ngày lạnh để tránh sự xâm nhập của các tác nhân từ ngoài môi trường. Xoa vùng mũi làm ấm vào mỗi buổi sáng mai để tránh bị buốt rát. Không nên tắm nước lạnh, nên tắm nước ấm trong phòng kín gió và thực hiện nhanh, lau khô người ngay khi tắm xong. Đánh răng sạch sẽ và thực hiện xúc miệng bằng nước muối ngày 2-3 lần liên tục để cổ họng tránh viêm nhiễm.

Không nên nuôi thú cưng nếu bạn đã và đang dị ứng với lông thú, cụ thể là các loại chó, mèo, chuột... Thường xuyên giặt giũ và vệ sinh các loại vật dụng cá nhân như chăn, ga, gối, đệm, bọc ghế... Đảm bảo môi trường sống, không gian nghỉ ngơi thật thoáng mát, sạch sẽ. Tuyệt đối không để nhà ở bị ẩm ướt sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Không hút thuốc lá, thuốc lào hay sử dụng chất kích thích. Hạn chế tiếp xúc với những khu vực ẩm mốc, bụi bẩn, nơi có nhiều khói bụi, hóa chất độc hại.

Tránh xa nhóm thực phẩm dễ gây dị ứng hoặc đã từng khiến bạn dị ứng trước đó. Tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch bằng việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ chất. Chủ yếu có trong các loại trái cây giàu vitamin C, thực phẩm có tính chất ấm như gừng, tỏi...

Theo suckhoedoisong.vn