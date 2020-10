Vụ Bản chủ động phòng chống dịch bệnh mùa thu đông

Hiện nay đang là thời điểm giao mùa thu - đông, nhiệt độ môi trường liên tục thay đổi, đặc biệt có sự chênh lệch lớn nhiệt độ giữa ngày và đêm… làm cơ thể con người phải tiêu tốn nhiều năng lượng, sức đề kháng giảm, những người sức khỏe yếu, trẻ em do không thích nghi kịp sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Khí hậu thời điểm này cũng thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và côn trùng truyền bệnh phát sinh, phát triển và lây lan. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện Vụ Bản đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nhằm khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát.

Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản phun hóa chất khử khuẩn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Huyện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn; phát tờ rơi, tờ gấp khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các địa phương tổ chức phát động nhân dân dọn vệ sinh môi trường, thu gom phế thải. Vào chiều thứ sáu hàng tuần, tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư trong toàn huyện đều tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm. Các gia đình đậy kín dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng (bọ gậy) bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ khi không chứa nước; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho trẻ để phòng, chống bệnh tay - chân - miệng; thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, ngay từ đầu tháng 2, huyện đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19; xây dựng kịch bản đáp ứng các cấp độ dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, thuốc men, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế, kinh phí… để ứng phó với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn huyện. Mục tiêu nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ, thực hiện cách ly triệt để, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong; hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Bác sĩ Đào Văn Dương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản cho biết: Từ đầu năm 2020 đến hết tháng 10, có 44 trường hợp nghi ngờ được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện; 693 trường hợp được hướng dẫn, giám sát cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế tham gia hệ thống giám sát dịch từ huyện đến cơ sở; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hoá chất cho công tác xử lý ổ dịch; phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn, tổ dân phố, trường học trong việc phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời trường hợp có dấu hiệu bị bệnh để xử lý kịp thời. Cùng với việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với ngành Thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, để chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang người; dịch bệnh truyền qua thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu thập, quản lý, thống kê số liệu dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động phòng, chống dịch, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo nhanh, đầy đủ, kịp thời. Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế thực hiện tốt công tác thu dung, chẩn đoán, phân tuyến điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tập huấn phác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc; tổ chức các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân mắc bệnh dịch tại cộng đồng và tăng cường nhân lực cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Trạm trưởng trạm y tế các xã, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên y tế cơ sở thường xuyên được tập huấn kiến thức về giám sát, phát hiện các ca bệnh dịch; thường xuyên cập nhật các quy định, quy trình về giám sát, xử lý dịch, phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập. Các xã, thị trấn duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường để chủ động phòng, chống dịch bệnh, trong đó có bệnh sốt xuất huyết; tổ chức các chiến dịch thu gom phế thải, phế liệu, diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết và vi-rút Zika trước, trong mùa dịch. Tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh lây truyền qua đường thực phẩm và thực hiện tốt công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Chương trình tiêm chủng được duy trì với tỷ lệ tiêm đầy đủ 7 loại vắc-xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 73%, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ 15-35 tuổi đạt 100% kế hoạch, không có tai biến sau tiêm chủng, chưa phát hiện có ca bệnh trong chương trình tiêm chủng... Từ việc triển khai đồng loạt các giải pháp, nhiều dịch bệnh trên địa bàn đã được khống chế và giảm mạnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện một số ca bệnh truyền nhiễm như: 2 ca sốt xuất huyết đều từ Hà Nội về; 57 ca tay-chân-miệng; 3 ca sốt rét… Các trường hợp sốt xuất huyết, sốt rét được quản lý chặt chẽ, điều trị kịp thời. Đến nay, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, không có tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Theo dự báo trong những tháng còn lại của năm, do biến đổi thời tiết nhiều dịch bệnh mùa đông nguy hiểm có thể có thể xảy ra như dịch COVID-19, cúm A/H5N1, sốt xuất huyết, sởi, tay-chân-miệng… Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh các chương trình quốc gia y tế, chương trình an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh: Giám sát, điều tra, dự tính, dự báo véc-tơ truyền bệnh trên địa bàn. Kịp thời khống chế các dịch bệnh lạ mới phát sinh, không để dịch bệnh lớn nguy hiểm xảy ra; nếu xảy ra, bao vây dập tắt dịch nhanh chóng, hạn chế thấp nhất thiệt hại, tử vong do dịch. Hơn hết, mỗi người dân cần có ý thức phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện việc ăn sạch, uống sạch, ở sạch, vệ sinh môi trường sạch sẽ; ăn uống đủ dinh dưỡng, tăng cường vận động, chơi các môn thể thao... để tăng cường sức đề kháng và có một thể lực khỏe mạnh, tránh được các nguy cơ mắc bệnh./.

Minh Tân