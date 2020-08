Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt…

Hội CTĐ Xuân Trường phối hợp với các nhà tài trợ khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo.

Bà Trần Thị Lý, 70 tuổi, xã Phương Định (Trực Ninh) cho biết: “Nhiều năm nay mắt tôi bị đục thủy tinh thể nên tầm nhìn rất hạn chế, việc đi lại, sinh hoạt khó khăn. Được thông báo về chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí do Hội CTĐ huyện phối hợp với Bệnh viện Mắt quốc tế DND tổ chức tại xã Phương Định, tôi đã thu xếp công việc có mặt tại địa điểm khám và được các bác sĩ tận tình tư vấn, chăm sóc”. Trong lần khám này, bà Lý được các bác sĩ chuyên khoa giải thích kỹ hơn bệnh về mắt. Bác sĩ khuyên bà phẫu thuật, thay thủy tinh thể nhân tạo; thường xuyên đi khám định kỳ, ít nhất 1 năm 2 lần, giữ gìn vệ sinh và có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để bảo vệ mắt… Sự ân cần, nhiệt tình của các bác sĩ khi thăm khám đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà Lý. Sau phẫu thuật, mắt bà đã sáng hơn nhiều, việc đi lại cũng như sinh hoạt hàng ngày được dễ dàng hơn làm bà rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Ba, thị trấn Lâm (Ý Yên) chia sẻ: “Tôi tuổi cao sức yếu, thuộc diện hộ nghèo lại ở một mình, không có điều kiện đến các cơ sở y tế thăm, khám sức khỏe. Những ngày đầu năm 2020, biết thông tin Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện Ý Yên tổ chức chương trình khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại thị trấn, tôi đã nhờ con cháu trong họ đưa ra khám và được cấp thuốc miễn phí. Biết được tình trạng sức khỏe, lại được tặng quà nên tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn”.

Để công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng đạt hiệu quả, Hội CTĐ các cấp đã tập trung tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh và các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe ở địa phương. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thông nhóm hoặc trực tiếp đến hộ gia đình, cấp phát tờ rơi… góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, rèn luyện sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS, dân số - KHHGĐ. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với ngành Y tế, các tổ chức phi chính phủ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên CTĐ về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu tại các điểm chốt sơ cấp cứu, kiến thức phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm, nâng cao năng lực, nhận thức về thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó thảm họa, thiên tai… Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Y tế, các tổ chức nhân đạo, tập thể, cá nhân nhà hảo tâm khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Trong đó, đối tượng là những hội viên CTĐ, người cao tuổi, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật… Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội CTĐ đã phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.600 người. Đặc biệt, hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19, Tỉnh Hội đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra, triển khai các văn bản phòng, chống dịch tới các huyện, thành Hội theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội. Vận động 2 doanh nghiệp là Công ty Quảng cáo Hoàng Mai tặng 2.000 khẩu trang; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long tặng 1.000 khẩu trang, 24 chai nước rửa tay, trao 40 bộ quần áo bảo hộ chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định... Cùng với đó, các huyện, thành Hội cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, trợ giúp người dân nâng cao sức khỏe, phòng chống COVID-19 như: huyện Hải Hậu trích Quỹ Cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với cửa hàng Phụ kiện điện thoại và Siêu thị Countrymart Hải Hậu phát miễn phí trên 20 nghìn khẩu trang; huyện Mỹ Lộc phát 600 khẩu trang vải kháng khuẩn miễn phí; thành phố Nam Định triển khai tốt Tháng Nhân đạo, trợ giúp 56 triệu đồng chống dịch COVID-19; huyện Trực Ninh phối hợp với Hội CTĐ xã Phương Định và Phòng khám Đa khoa Đức Sinh khám bảo hiểm y tế cho 230 lượt người; huyện Xuân Trường trợ giúp 100 triệu đồng cho 1.000 người chống dịch COVID-19; huyện Ý Yên phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện và Phòng khám Đa khoa KDH Yên Bình tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho 900 nạn nhân chất độc da cam... Bên cạnh công tác tuyên truyền, phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng, phát triển được nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt hiệu quả cao. Theo đó, Hội CTĐ các cấp phối hợp xây dựng, duy trì được hàng chục điểm “nồi cháo tình thương” tại các bệnh viện nhằm cung cấp bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo; thành lập các Đội tình nguyện ứng phó nhanh, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo do Hội CTĐ các cấp tổ chức; duy trì tủ thuốc nhân đạo, vườn thuốc nam tại các trường học, trạm y tế xã, phường phục vụ công tác chăm sóc, điều trị sức khỏe cho học sinh, nhân dân. Một hoạt động mang tính nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hội CTĐ thời gian qua là công tác vận động người dân hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. 6 tháng đầu năm, Hội CTĐ các cấp phối hợp với Viện Mắt Trung ương, Ngân hàng Mắt tiếp nhận giác mạc của 1 người ở xóm 34, xã Hải Minh, Hải Hậu. Trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận ​3.129 đơn vị máu, góp phần cứu chữa, điều trị bệnh cho người bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng có ý nghĩa thiết thực đối với người nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam... Thời gian tới, để hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt kết quả cao, các cấp Hội CTĐ tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí; phối hợp với các cấp, ngành trong việc vận động, kêu gọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp nhằm hỗ trợ người nghèo, yếu thế trong xã hội được tiếp cận các dịch vụ y tế; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến xác và bộ phận cơ thể người; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ, cấp cứu dựa vào cộng đồng, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho cán bộ, hội viên; tham gia trợ giúp, cứu hộ, cứu nạn đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân