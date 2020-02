Hải Vân thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ trạm y tế xã Hải Vân (Hải Hậu) luôn nỗ lực triển khai có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hải Vân khám, điều trị cho người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hải Vân cho biết: Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn, Trạm Y tế xã đã chủ động tham mưu với UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020, thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ y tế dự phòng. Trạm Y tế xã có quy chế chuyên môn, lập kế hoạch hoạt động từng tháng, quý làm cơ sở để cán bộ, nhân viên y tế hoàn thành các chỉ tiêu được giao và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi y đức, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, công tác thường trực cấp cứu phục vụ người bệnh. Theo thống kê, năm 2019, Trạm đã thực hiện khám bệnh cho 6.600 lượt người, đạt 125% kế hoạch. Khám dự phòng cho người cao tuổi, học sinh, phục hồi chức năng cho người tàn tật; đảm bảo an toàn, không có tai biến trong điều trị. Trạm Y tế tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, của mỗi cá nhân để hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo hiểm y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai đồng bộ và tích cực, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Năm 2019, Trạm Y tế xã khám phụ khoa cho 1.550 lượt phụ nữ và cấp thuốc cho hơn 262 lượt đối tượng mắc bệnh, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Phụ nữ mang thai được chăm sóc thai nghén và khám thai định kỳ, được tiêm phòng uốn ván, uống bổ sung sắt và vitamin A sau sinh. Tổ chức cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vitamin A hai đợt/ năm trong Ngày vi chất dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của xã còn 11,8%, giảm 0,3%; suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 16%, giảm 0,2% so với năm 2018. Thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng, Trạm Y tế chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; hướng dẫn khám sàng lọc, chỉ định, chống chỉ định cho trẻ em trong buổi tiêm chủng; đảm bảo tiêm vắc xin không vượt quá 50 trẻ/buổi tiêm. Ngoài vắc xin trong chương trình, để phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng tốt hơn, Trạm Y tế đã vận động cộng đồng sử dụng vắc xin tự nguyện. Kết quả năm 2019, số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin là 225 cháu, đạt 95%, tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản mũi 3 cho 221 trẻ, đạt 99,2% kế hoạch năm. Trạm Y tế xã thực hiện tốt các chương trình phòng, chống một số bệnh xã hội: Tăng cường công tác truyền thông phòng chống lao, quản lý, phát hiện và điều trị 4 bệnh nhân đạt kết quả tốt. Thường xuyên giám sát dịch tễ sốt rét, chủ động triển khai các hoạt động phòng chống sốt rét, giám sát và tiêu diệt véc-tơ truyền bệnh. Trong năm, khám và điều trị cho 3 bệnh nhân sốt rét lâm sàng và lấy 80 lam máu gửi về Trung tâm Y tế huyện để xét nghiệm. Quản lý chặt chẽ và điều trị tốt cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, an toàn theo quy định, tăng cường công tác khám phát hiện bệnh nhân để đưa vào quản lý và điều trị. Trong năm 2019, phát hiện 1 bệnh nhân mới, nâng số bệnh nhân tâm thần được quản lý và điều trị trên địa bàn xã lên 43 người. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Trạm đẩy mạnh tư vấn và hướng dẫn cho người nghiện ma túy về Trung tâm Y tế huyện để uống thuốc thay thế cai nghiện bằng Methadol đạt kết quả tốt, giúp cho bệnh nhân tập trung lao động, sản xuất xây dựng kinh tế gia đình, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội; thực hiện hiệu quả Chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại, chăm sóc tư vấn hỗ trợ 5 người nhiễm HIV sống hòa nhập cộng đồng.

Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, Trạm Y tế xã Hải Vân thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch. Trạm Y tế tham mưu với UBND xã xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống một số bệnh dịch mới nổi, nguy hiểm, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể trước, trong và sau khi dịch bệnh xảy ra, với phương châm phát hiện sớm, bao vây dập dịch kịp thời, không để lây lan thứ phát. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Tích cực chủ động triển khai công tác giám sát và phòng chống có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm: cúm A (H1N1), Cúm A(H5N1), bệnh tay - chân - miệng, sốt phát ban sởi/Rubella, tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt xuất huyết… không để dịch xảy ra. Trạm Y tế đẩy mạnh công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng trong tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dịp Tết Nguyên đán, dịp Quốc khánh. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 9 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các bếp ăn tập thể ở 3 trường mầm non. Năm 2019, trên địa bàn xã không có dịch bệnh, không có vụ ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; sự chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện về việc phòng, chống dịch bệnh, Trạm Y tế xã đã phối hợp với Đài truyền thanh xã cung cấp thông tin chính xác về tình hình diễn biến dịch bệnh, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng bệnh; Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc; Xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch; Hướng dẫn các trường học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Hải Vân tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015-2020”; thực hiện hiệu quả Chương trình Y tế quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, khống chế các bệnh truyền nhiễm, phòng, chống dịch bệnh chủ động và tích cực, giám sát dịch chặt chẽ, xử lý dịch kịp thời, hạn chế tối đa số ca mắc./.

Bài và ảnh: Minh Tân