Quản lý, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Những năm gần đây, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH và CN) thực hiện trên địa bàn được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định. Các nhiệm vụ triển khai được chú trọng đến tính ứng dụng, bám sát và phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sản xuất hoa theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nam Phong (thành phố Nam Định).

Cuối tháng 3-2022, Đoàn công tác của Sở KH và CN đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei) theo hướng hữu cơ, sử dụng công nghệ sinh học thay thế thuốc kháng sinh và hóa chất” tại Công ty TNHH sản xuất giống và nuôi thủy sản Hoàng Hiệp, xã Bạch Long (Giao Thủy). Qua 2 vụ nuôi, đề tài đã hoàn thành 2 thí nghiệm sử dụng thức ăn chế biến có nguồn gốc hữu cơ kết hợp với chế phẩm sinh học và thảo dược phòng bệnh thay thế kháng sinh, hóa chất nuôi tôm thẻ chân trắng với 2 công thức khác nhau. Hiện đang tiếp tục thực hiện thí nghiệm thứ 3 với công thức: thức ăn tự chế (40% đạm động vật + 20% đạm thực vật + 10% lipit + 10% chất xơ +20% vitamin, khoáng chất khác) kết hợp chế phẩm sinh học (TV- CLEAR gói 500g + 2kg đường phên + 80 lít nước sạch sử dụng liều lượng 750g ở ao diện tích 1.500m2 4 ngày/lần). Đồng chí Trần Minh Hoan, Giám đốc Sở KH và CN cho biết: Đơn vị chủ trì đề tài là Công ty TNHH sản xuất giống và nuôi thủy sản Hoàng Hiệp đã thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, đúng phương pháp với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả thí nghiệm 2 vụ nuôi phản ánh trung thực và có độ tin cậy cao. Đây là bước đệm để đơn vị tổng hợp, phân tích kết quả nghiên cứu, từ đó hoàn thiện kỹ thuật và xây dựng thành công mô hình nuôi tôm thẻ theo hướng hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học thay thế thuốc kháng sinh và hóa chất trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tôm nuôi, từng bước ứng dụng ra diện rộng góp phần tạo ra khối lượng hàng hóa sạch, an toàn đối với người sử dụng, bảo vệ sức khỏe con người, đồng thời đem lại hiệu quả tốt về môi trường sinh thái cửa biển, không gây ô nhiễm nguồn nước và phát sinh dịch, hướng đến nghề nuôi tôm bền vững.

Thời gian qua, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động KH và CN, các tổ chức KH và CN, doanh nghiệp, HTX, các sở, ngành và các địa phương đã thực hiện nhiều đề tài, dự án và ứng dụng tiến bộ KH và CN trên nhiều lĩnh vực. Các nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đều phát triển theo hướng hữu cơ, an toàn và sản xuất theo chuỗi như sản xuất rau hữu cơ tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), nuôi tôm hữu cơ tại Giao Thuỷ; bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, thuần phong mỹ tục với đề tài “Sưu tầm, biên dịch và xuất bản di văn Hán Nôm tỉnh Nam Định”, “Nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Nam Định”; quản lý hiệu quả tài nguyên, hạn chế ô nhiễm môi trường như “Xác định ngưỡng giới hạn an toàn phục vụ khai thác bền vững nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng Pleistoxene vùng Nam Định”… Đã có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu KH và CN được đánh giá cao. Tiêu biểu như dự án “Xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau, quả chất lượng cao (dưa vân lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa chuột, cà chua và măng tây) ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nam Định” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH và CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 của Bộ KH và CN. Dự án được giao cho Công ty Cổ phần Sản xuất và đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao Thần Nông (thành phố Nam Định) thực hiện tại xã Đại Thắng (Vụ Bản). Triển khai dự án, Công ty đã tiến hành xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo quy mô dự án và đi vào sản xuất. Các sản phẩm của dự án sản xuất ra đảm bảo đáp ứng theo tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, được đăng ký đầy đủ về tiêu chuẩn và nhãn hiệu theo quy định, đăng ký sản phẩm OCOP. Công ty đã phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp sạch, các siêu thị lớn tại Hà Nội, Hải Phòng tổ chức cung ứng sản phẩm của dự án ra thị trường và được người tiêu dùng tín nhiệm, toàn bộ sản phẩm sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Để đạt được kết quả tích cực trong công tác quản lý nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016 của UBND tỉnh hàng năm, Sở KH và CN thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về việc tuyển chọn, đề xuất các nhiệm vụ KH và CN cần thực hiện cho năm tiếp theo trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, y dược... Thực hiện nghiêm cơ chế đặt hàng, quy trình tư vấn xác định, tuyển chọn hoặc trực tiếp giao nhiệm vụ KH và CN theo quy định Nhà nước; ưu tiên chọn lựa, tham mưu đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ KH và CN có sự tham gia, đối ứng kinh phí của các doanh nghiệp và có địa chỉ ứng dụng ngay từ đầu; hợp đồng giữa Sở KH và CN với đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH và CN rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên... Để tăng cường quản lý các nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở, Sở KH và CN đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý KH và CN. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về KH và CN, tập trung vào các nội dung về sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp; thông tin KH và CN... Năm 2021, Sở KH và CN quản lý và tổ chức triển khai 78 nhiệm vụ KH và CN, bao gồm có 32 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước. Sở đã tổ chức nghiệm thu 13 nhiệm vụ chuyển tiếp xếp loại “đạt” trở lên và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khác theo quy định.

Với việc quản lý, triển khai chặt chẽ hiệu quả nên hầu hết các nhiệm vụ KH và CN từ cấp tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đều đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển KH và CN của tỉnh./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh