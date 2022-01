Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến mạnh, đã huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào, Công an tỉnh đã thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH và CN) cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Nam Định” trong 2 năm 2020, 2021.

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở tôn giáo ở huyện Xuân Trường.

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu khảo sát, đánh giá về đặc điểm tình hình an ninh trật tự, quần chúng nhân dân và lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn thành phố Nam Định và huyện Xuân Trường. Qua khảo sát cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật và hoạt động tệ nạn xã hội xảy ra tại các cơ sở cho thuê lưu trú, nhà trọ trên địa bàn thành phố Nam Định ngày càng tăng. Điều này phản ánh tốc độ đô thị hóa kéo theo việc đa dạng, phức tạp về tội phạm, nổi lên là tội phạm mại dâm, cờ bạc, ma túy. Từ năm 2019 đến năm 2021, Công an tỉnh đã bắt 17 vụ, 60 đối tượng môi giới, mua bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú trên địa bàn thành phố Nam Định. Tại huyện Xuân Trường trong các năm 2019, 2020 cũng xảy ra 63 vụ phạm pháp hình sự, trong đó nổi lên các đối tượng trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích. Đặc biệt, số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện tham gia vào mua bán chất cấm nhỏ lẻ kiếm lời có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ công an làm công tác chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở 2 địa phương này đa số còn trẻ, hạn chế về kinh nghiệm, chuyên môn. Bên cạnh việc khảo sát, Công an tỉnh đã tổ chức trên 50 buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thông báo tình hình an ninh trật tự, truyền tải các quy định của pháp luật về cư trú, tín ngưỡng, tôn giáo góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, nhất là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú, chức sắc, chức việc, tín đồ, phật tử trên địa bàn tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời cấp thiết bị, phương tiện và tập huấn nghiệp vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn của 2 địa phương.

Sau 2 năm thực hiện đề tài nghiên cứu đã điều tra xây dựng thành công 2 mô hình: “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú tại thành phố Nam Định và “Cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” tại huyện Xuân Trường. Để thực hiện các mô hình, Công an tỉnh đã tham mưu cho thành phố Nam Định và huyện Xuân Trường thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng các mô hình; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn hơn 100 tin, bài; treo hơn 200 băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ; in phát trên 5.000 tờ rơi và thực hiện các phóng sự tuyên truyền sâu về mô hình “3 quản, 3 biết” và “Cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”. Thực hiện mô hình “3 quản, 3 biết”, công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tạm trú, lưu trú tại địa bàn thành phố Nam Định có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức, trách nhiệm của lực lượng công an thành phố, tổ trưởng tổ dân phố và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân trong công tác tạm trú, lưu trú được nâng lên. Mô hình “3 quản, 3 biết” là: Chủ hộ quản, tổ trưởng các tổ dân phố quản, cảnh sát khu vực quản lý, nắm chắc số nhân khẩu đến tạm trú, lưu trú tại hộ, cơ sở kinh doanh, địa bàn quản lý của mình, những di biến động về nhân khẩu, tạm trú, lưu trú; Chủ hộ biết, tổ trưởng các tổ dân phố biết, cảnh sát khu vực biết mặt, biết tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ làm việc, biểu hiện hoạt động, quan hệ bất minh của người đến tạm trú, lưu trú tại hộ, cơ sở kinh doanh, địa bàn quản lý. Từ tháng 6-2021 đến nay, lực lượng chức năng đã giải quyết thủ tục đăng ký tạm trú cho 1.432 nhân khẩu, tiếp nhận thông báo lưu trú của 3.574 lượt người, trong đó có 205 lượt người nước ngoài. Lực lượng công an và tổ trưởng tổ dân phố phối hợp chặt chẽ hơn với các chủ hộ cho thuê trọ, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú trong nắm và quản lý, trao đổi thông tin về nhân khẩu tạm trú, lưu trú; đã kiểm tra 125 lượt hộ cho thuê trọ, cơ sở cho thuê lưu trú, phát hiện 23 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính số tiền gần 10 triệu đồng. Cùng với đó, sự tham gia vào cuộc của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân đã phát hiện và cung cấp hơn 100 nguồn tin, tài liệu liên quan đến an ninh trật tự giúp cơ quan công an xác minh xử lý nhiều đối tượng phạm tội. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, đáp ứng yêu cầu tạo dựng môi trường lành mạnh, an toàn để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Bằng những cách làm sáng tạo, đi từ cơ sở và hợp lòng dân, mô hình “Cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” ở huyện Xuân Trường bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Qua 6 tháng triển khai mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANQT trên toàn huyện có chuyển biến tích cực, các vụ việc vi phạm pháp luật như trộm cắp đồ thờ cúng; móc túi, lấy trộm tài sản của tín đồ và người dân đi lễ cũng giảm nhiều so với trước khi đây. Thông qua việc triển khai mô hình, các cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự trong huyện đã nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, cắt cử và phân công thêm tín đồ tham gia vào công tác trông coi tài sản của khách đến tham quan, hành hương, chiêm bái. Bên cạnh đó, các cơ sở thờ tự còn gia cố biện pháp bảo vệ, bổ sung thiết bị an ninh và phòng chống cháy nổ, nhất là đối với những đồ vật, tài sản có giá trị và những nơi hành lễ, tập trung đông người. Người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, cảm hóa, giáo dục hàng chục trường hợp lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Việc triển khai các mô hình “3 quản, 3 biết” và “Cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố các tổ chức quần chúng làm an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục phân tích, đánh giá kết quả triển khai 2 mô hình để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng mô hình nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh