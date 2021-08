Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch COVID-19

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phòng, chống dịch COVID-19, trong bối cảnh dịch bệnh đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân đang là yêu cầu cấp bách đối với các cơ quan chức năng và người dân trên địa bàn. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) cùng các sở, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai xây dựng, thiết lập các nền tảng công nghệ phòng chống dịch COVID-19 đến từng cơ quan, đơn vị và mỗi người dân.

Cán bộ Sở Công Thương hướng dẫn đại diện Ban Quản lý chợ Giao Tiến (Giao Thủy) cài đặt ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19.

Trước yêu cầu gấp rút của tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh đã thành lập riêng Tiểu ban Ứng dụng CNTT quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 và truyền thông để cập nhật, đẩy nhanh tiến độ sử dụng phần mềm hỗ trợ điều trị phòng, chống dịch. Theo đó, các thành viên tiểu ban tuyên truyền hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19); hệ thống ghi nhận người đến, đi các địa điểm công cộng thông qua quét mã QR, NCOVI (tờ khai y tế tự nguyện), VietNam Health Declaration (khai báo y tế cho người nhập cảnh); ứng dụng khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code tại các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh và hệ thống chứng nhận tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Để nhanh chóng đưa những ứng dụng này vào vận hành, sử dụng tại các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân, Sở TT và TT đã thành lập tổ công tác triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; ban hành các văn bản hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, địa phương cài đặt phần mềm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lên cổng, trang thông tin điện tử của đơn vị mình... Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tham gia hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng. Theo đó, các tổ chức hội, đoàn thể, Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên, hội viên, học sinh, người lao động của đơn vị mình cài đặt ứng dụng. Sở TT và TT phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn hướng dẫn cài các ứng dụng phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) thực hiện biện pháp “gõ cửa từng nhà” để phát tờ rơi tuyên truyền. Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh siêu thị và Ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh trực tiếp hướng dẫn cho tiểu thương, người lao động và khách hàng, tuyên truyền những tiện ích cũng như cách thức cài đặt ứng dụng Bluezone, bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 bằng bản in và bản điện tử tại điểm ra vào các siêu thị, chợ dân sinh. Phân công cán bộ trực tiếp về các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn kiểm tra đôn đốc việc cài đặt và trực tiếp hướng dẫn tiểu thương và người dân cài đặt các ứng dụng phòng, chống COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã triển khai tất cả những ứng dụng bắt buộc theo đề xuất của Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia và nhiều ứng dụng thành phần. Trong đó, 16,58% dân số toàn tỉnh đã cài đặt ứng dụng Bluezone; mức độ an toàn tại các chợ, trung tâm thương mại thông qua ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đạt 25% trong tổng số trên 200 địa điểm; ứng dụng khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code được cài đặt tại trên 6.000 địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh với khoảng 70 nghìn lượt người truy cập… Việc cập nhật ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19 trong quá trình bổ sung dữ liệu, phấn đấu đến 15-8-2021 người dân trong tỉnh có thể tra cứu tình trạng tiêm vắc-xin của mình.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TT và TT, Trưởng Tiểu ban Ứng dụng CNTT quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 và truyền thông của tỉnh cho biết: Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì sử dụng công nghệ để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch, giảm việc thực hiện cách ly trên diện rộng ngày càng đặt ra cấp thiết. Nếu các giải pháp công nghệ nêu trên được người dân nghiêm túc thực hiện thì xã hội có thể duy trì được hoạt động tương đối bình thường, các địa điểm kinh doanh, khu công nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động mà vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên tỷ lệ người dân sử dụng các ứng dụng vẫn chưa cao. Trong đó tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluzone của tỉnh mới chỉ bằng 1/3 so với mức yêu cầu tối thiểu theo khuyến cáo của Bộ TT và TT; ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 vẫn còn 1/4 số chợ truyền thống, trung tâm thương mại chưa cài đặt để đánh giá mức độ an toàn…

Do đó, để phát huy hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong phòng, chống COVID-19, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng, các địa phương, người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung sức phòng chống dịch, chủ động cài đặt, sử dụng các phần mềm hỗ trợ đã được hướng dẫn để tạo sức mạnh tổng hợp thành ba mũi tấn công (công nghệ thông tin, xét nghiệm chủ động và tiêm vắc-xin) nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19. Thời gian tới, Sở TT và TT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Xây dựng mô hình tổ công nghệ của địa phương, đơn vị đến tận tổ dân phố, tổ nhóm sản xuất với sự tham gia của lực lượng thanh niên để hướng dẫn cán bộ, công nhân, viên chức và người dân cài đặt, sử dụng phần mềm công nghệ phòng, chống COVID-19 thì hiệu quả tăng lên rất nhanh. Hy vọng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, các địa phương và người dân, dịch bệnh COVID-19 sẽ nhanh chóng được kiểm soát./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương