Hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ mô phỏng quá trình suy nghĩ, đánh giá sự việc của con người từ việc thu thập, phân tích thông tin, đưa ra kết luận và tự sửa lỗi thông qua hệ thống máy móc đã được mặc định sẵn. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống từ giáo dục, y tế, vận tải, sản xuất, dịch vụ, giáo dục… mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Trong sản xuất, kinh doanh, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng rộng rãi nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm và giảm tối đa lao động so với phương thức truyền thống.

Công ty Cổ phần May Nam Hà sử dụng dây chuyền treo thông minh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Một ngày làm việc của chị Trần Thị Linh, quản lý chuỗi cửa hàng nông sản sạch Minh Dương (thành phố Nam Định) thường kết thúc bằng việc xem bảng tổng kết kinh doanh trong ngày của các cửa hàng để định hình công việc ngày hôm sau thay vì ngồi ghi chép, cộng sổ, yêu cầu các cửa hàng thành viên báo cáo kết quả như phương thức bán hàng truyền thống. Chị cho biết: nhóm hàng hóa nông sản thực phẩm thường rất nhiều mặt hàng, hạn sử dụng ngắn nên việc kiểm soát hàng hóa theo quy định tốn rất nhiều thời gian. Trước đây, cuối ngày, các nhân viên rất vất vả cho việc kiểm đếm hàng hóa, xem hạn mức sử dụng và phân loại. Tuy nhiên năm 2020, tôi cài đặt phần mềm hệ thống bán hàng tự động do Tập đoàn Viễn thông VNPT cung cấp, việc quản lý bán hàng của tôi chặt chẽ và giảm tải áp lực đi rất nhiều. Theo đó phần mềm quản lý bán hàng được ghi lại chi tiết tới từng sản phẩm. Trong đó mỗi sản phẩm được định danh theo từng nội dung như: Tình trạng hàng hóa (ngày nhập, ngày xuất, hạn sử dụng, lượng hàng hóa còn trong kho); mức tiêu thụ sản phẩm giữa các cửa hàng trong hệ thống và so với các sản phẩm cùng loại khác… phần mềm cũng đánh giá được khả năng tiêu thụ sản phẩm khiến tôi dễ dàng cân đối nhu cầu tiêu dùng ở từng nhóm hàng, từng khu vực dân cư để điều tiết tăng, giảm lượng hàng hóa cung ứng đến các cửa hàng. Điều này khiến việc kinh doanh của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều do đầu tư đúng, cung ứng hàng hóa hợp lý. Nếu không “dùng máy” để dự báo được như thế phải là người bán hàng có vài chục năm kinh nghiệm mới làm được. Thêm vào đó tất cả mọi thông số hàng hóa đều được phân quyền hiển thị trên máy tính một cách chi tiết đã giúp cho nhân viên có tác phong chuyên nghiệp, tự tin giao tiếp với khách hàng khi thông báo về chất lượng, hạn sử dụng và lượng hàng hóa khách cần, không phải mất thời gian tìm kiếm, hỏi nhân sự phụ trách kho như trước đây. Vì vậy mà khách hàng tin tưởng đến với cửa hàng nhiều hơn. Cũng như chị Linh nhận biết được hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý bán hàng nên đến nay hầu hết các siêu thị lớn, cửa hàng chuyên doanh và các cơ sở cung ứng dịch vụ ăn uống, nhà sách, cửa hàng tạp hóa đều đã sử dụng tiện ích này. Nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ làm đẹp còn sử dụng phần mềm này ở mức độ chuyên sâu hơn như lưu lại thói quen người tiêu dùng để đưa ra những khuyến cáo chế độ chăm sóc khách hàng, thăm hỏi vào những dịp lễ trọng, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của dịch vụ. Trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình kiểm soát thành phẩm. Tại Công ty TNHH Toản Xuân toàn bộ sản phẩm trước khi đóng gói đều phải chạy qua hệ thống kiểm soát chất lượng. Theo đó trước khi đóng gói, xuất xưởng tới tay người tiêu dùng, hạt gạo được kiểm soát thông qua hàng triệu mắt điện tử của máy tách màu để loại bỏ những hạt có lỗi (không đạt màu sắc, kích cỡ, độ ẩm), chỉ giữ lại hạt gạo đủ tiêu chuẩn. Nhờ đó sản phẩm của công ty luôn giữ ổn định về chất lượng, được người tiêu dùng trong cả nước đón nhận. Sản phẩm ngao sạch Lenger của Công ty TNHH Thủy hải sản Lenger cũng được áp dụng công nghệ kiểm soát chất lượng từ nguồn nguyên liệu đầu vào với hệ thống nuôi hoàn lưu cho ngao loại bỏ hết vi sinh vật, tảo, cát trong cơ thể. Sau đó, mới đưa vào dây chuyền phân loại theo kích cỡ, màu sắc, sơ chế, đóng hộp xuất khẩu giúp sản phẩm vượt qua mọi yêu cầu khắt khe của thị trường các nước EU. Ở khối các doanh nghiệp kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong việc phát hiện lỗi kỹ thuật và đưa ra phương án khắc phục lỗi cho từng sản phẩm. Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định là đơn vị chuyên xuất khẩu đồ gỗ. Nếu như trước đây hầu hết sản phẩm được đánh giá chất lượng bằng phương pháp cảm ứng loại trừ thì hiện nay gần 100% chỉ tiêu về chất lượng gỗ, màu sắc, độ ẩm, kiểu dáng, vi sinh vật ký sinh… đều được kiểm soát bằng hệ thống thiết bị đã cài đặt phần mềm điều khiển mặc định sẵn theo mỗi mẫu hàng.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bởi khả năng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm công sức, chi phí vận hành và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên trên thực tế số lượng doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn còn ít và chưa toàn diện nên chưa tận dụng hết hiệu quả ứng dụng vốn có của nó. Nguyên nhân do hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ nên chưa có điều kiện đầu tư công nghệ, áp dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Thêm vào đó, kỹ năng tiếp cận làm chủ công nghệ của người lao động chưa cao nên nhiều khi còn gây rối, loạn quy trình sản xuất, kinh doanh so với phương thức làm việc truyền thống. Để khắc phục khó khăn này, các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào những phần việc bắt buộc như số hóa dữ liệu thuế, bảo hiểm, hải quan; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ để người lao động ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong mọi quy trình sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo phải chủ động tư vấn thấy được lợi ích lâu dài và yên tâm đưa trí tuệ nhân tạo vào giải quyết công việc sản xuất, kinh doanh./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương