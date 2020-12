Tàu Nhật Bản sắp mang mẫu vật ngoài hành tinh về Trái Đất

Tàu Hayabusa2 đã vượt quãng đường dài tổng cộng 5,24 tỷ km để mang 100 g mẫu vật quý từ tiểu hành tinh cổ đại về Trái Đất.