Các nhà khoa học Mỹ sản xuất bê tông thân thiện môi trường

Các nhà khoa học Mỹ vừa điều chế thành công một hợp chất kết dính mới có thể thay thế hoàn toàn thành phần xi măng trong bê tông nhờ sử dụng tro bay - phụ phẩm thải ra bởi các nhà máy nhiệt điện đốt than - vừa giúp giảm chất thải cho các nhà máy điện vừa tạo nên các công trình “xanh”, thân thiện môi trường.

Loại bê tông này có cường độ chịu nén là 16,18 MPa. (Ảnh: Guardian).

Hiện tại, sản xuất bê tông là một trong những nguồn phát thải khí carbon dioxide (CO 2 ) lớn nhất thế giới, chỉ sau ngành giao thông vận tải và năng lượng. Để làm cho loại vật liệu xây dựng này thân thiện hơn với môi trường, các chuyên gia trong ngành đã tìm cách bổ sung phụ phẩm từ các nhà máy điện than nhưng chưa hiệu quả do hỗn hợp vẫn chủ yếu là xi măng và vẫn mắc hơn xi măng thông thường.

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia tại Đại học Rice đã sử dụng phương pháp Taguchi để xác định công thức hiệu quả nhất và cách thức pha trộn hỗn hợp mới. Theo đó, công thức tối ưu gồm khoảng 80% tro bay, 5% chất kích hoạt gốc natri và còn lại là nanosilica (nS) và canxi oxit (CaO). Như vậy, hỗn hợp mới hoàn toàn không chứa xi măng Portland.

Kết quả thử nghiệm sau 7 ngày cho thấy, loại bê tông chứa chất kết dính mới làm từ tro bay có cường độ chịu nén là 16,18 MPa, tương đương với bê tông thông thường làm bằng xi măng Portland. Trước kết quả khả quan này, nhóm nghiên cứu nhận định vật liệu mới hứa hẹn tạo ra loại bê tông thân thiện môi trường hơn.

Theo khoahoc.tv