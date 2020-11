Các nhà khoa học đã tạo ra một loại kháng thể để chống lại bệnh béo phì

Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một loại kháng thể, tiêm một mũi duy nhất giúp tăng tốc độ trao đổi chất và giảm trọng lượng cơ thể.

Một lần tiêm kháng thể có tác dụng kéo dài 60 ngày.

Kháng thể BFKB8488A có tác dụng kéo dài hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm mô phỏng hoạt động của một loại hormone chịu trách nhiệm về trao đổi chất, tiêu hao năng lượng và hành vi ăn uống. Đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học là 60 người thừa cân hoặc mắc bệnh béo phì. Họ được chia thành hai nhóm: một nhóm được cho dùng thuốc thật, nhóm kia dùng giả dược.

Kết quả cho thấy một lần tiêm kháng thể có tác dụng kéo dài 60 ngày. Các nhà nghiên cứu ghi nhận những người sử dụng loại thuốc nói trên giảm 1,2 kg thể trọng, trong khi ở nhóm dùng giả dược chỉ giảm 0,28 kg.

Những người tham gia thử nghiệm duy trì chế độ ăn uống cân bằng calo, đồng thời chú ý kiêng dùng đồ ngọt, kết quả một tuần sau khi dùng thuốc ghi nhận các thông số về bệnh tim mạch chuyển hóa (cardiometabolic) và mức tiêu thụ carbohydrate của họ đều giảm.

Tuy giai đoạn thử nghiệm lâm sàng về kháng thể vẫn đang tiếp tục, nhưng các nhà khoa học đã ghi nhận khả năng của nó trong việc chống lại rối loạn chức năng trao đổi chất ở những người béo phì, cũng như điều chỉnh hành vi ăn uống của họ.

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Mỹ Proceedings of the National Academy of Sciences.

Theo khoahoc.tv