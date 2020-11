Australia hỗ trợ Việt Nam và một số nước tiếp cận vaccine Covid-19

Ngày 6-11, Đại sứ quán Australia cho biết, Chính phủ nước này cam kết hỗ trợ 500 triệu AUD cho các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương tiếp cận các loại vaccine Covid-19 an toàn và hiệu quả. Đây là một nỗ lực góp phần vào sự hồi phục chung của khu vực chúng ta khỏi đại dịch.

Ảnh minh họa.

Australia đang bảo đảm việc tiếp cận vaccine Covid-19 cho Australia, khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á thông qua một loạt các thỏa thuận mua trước với các nhà sản xuất vaccine và thông qua việc tham gia chương trình đa phương Covax Facility.

“Australia vui mừng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia hưởng lợi của sáng kiến này. Quyết định này được dựa trên những thành công của Việt Nam trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và vai trò nòng cốt trong việc dẫn dắt ứng phó của ASEAN trước đại dịch này”, thông cáo cho biết.

Thông qua sáng kiến khu vực về tiếp cận vaccine và an ninh y tế, Chính phủ Australia sẽ cung cấp nhiều gói hỗ trợ, bao gồm việc cung cấp vaccine an toàn và hiệu quả và hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác khu vực. Australia sẽ hỗ trợ cùng với sự đánh giá của các cơ quan điều hành quốc gia về độ an toàn, hiệu quả và chất lượng của vaccine. Các đánh giá này sẽ được tham vấn với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thông cáo cho biết, Australia cam kết cung cấp thêm 500 triệu AUD trong vòng ba năm cho nỗ lực này, bổ sung vào khoản 23,2 triệu AUD đã cam kết trước đó. Khoản tài trợ mới này sẽ là một đóng góp đáng kể hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của các quốc gia khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Việc bảo đảm các quốc gia trong khu vực có thể nhanh chóng hồi phục sau những tác động tiêu cực về kinh tế và y tế do đại dịch toàn cầu này đóng vai trò then chốt, bảo đảm cho tương lai kinh tế chung của chúng ta trong một thế giới hậu đại dịch.

Việc triển khai một chương trình vaccine an toàn và nhanh chóng tại khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á đồng nghĩa với việc chúng ta có thể trở lại với các hoạt động thương mại, du lịch và đi lại bình thường hơn giữa các đối tác quan trọng trong khu vực.

Sáng kiến này bổ sung thêm cho ngân sách của Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế hiện hành của Australia.

Nguồn ngân sách bổ sung trên sẽ tăng cường cho sự hỗ trợ của Australia với những nỗ lực quốc tế nhằm giúp khu vực tiếp cận với vaccine Covid-19. Cho đến nay, Australia đã cam kết 123,2 triệu AUD cho chương trình Covax Facility để bảo đảm vaccine cho người dân Australia và giúp giảm giá vaccine cho tất cả các quốc gia. Đồng thời, Australia cũng đã đóng góp 80 triệu AUD cho chương trình AMC phục vụ các nhóm dân số có nguy cơ cao tại các nước đang phát triển.

Theo nhandan.com.vn