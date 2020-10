Đại học Harvard: Nguy cơ mắc Covid-19 trên máy bay thấp

Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard đã xem xét các nghiên cứu về hệ thống thông gió trên máy bay, tỷ lệ các trường hợp Covid-19 liên quan đến các chuyến bay, các phương pháp để giảm sự lây lan của virus và kết luận rằng, đi máy bay về cơ bản là an toàn hơn so với các hoạt động thông thường khác.

Khi tất cả mọi người đều đeo khẩu trang trên máy bay, các nhà khoa học của Đại học Harvard cho biết nguy cơ lây lan Covid-19 trên chuyến bay là rất thấp.

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Harvard công bố ngày 27-10, để giữ cho nguy cơ lây lan Covid-19 trong các chuyến bay của hãng hàng không ở mức rất thấp, khách du lịch phải đeo khẩu trang và các hãng hàng không tăng cường vệ sinh trên máy bay.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, nguy cơ lây nhiễm có thể được giảm xuống mức rất thấp thông qua sự kết hợp của các biện pháp kiểm soát lây nhiễm.

Báo cáo do Airlines for America - một nhóm thương mại đại diện cho American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines và một số doanh nghiệp khác tài trợ, trong bối cảnh các hãng hàng không Mỹ mất hàng tỷ USD mỗi tháng do nhu cầu của hành khách giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái vì Covid-19.

Các hãng vận tải của Mỹ chỉ đang khai thác 50% số chuyến bay mà họ đã thực hiện trong năm 2019. Một số hãng vận tải gần đây đã công bố kế hoạch mới để chấm dứt việc chặn ghế giữa trong thời gian đại dịch.

Nhóm Sáng kiến ​​Y tế Công cộng Hàng không tại Harvard đã đề xuất các chiến lược để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trên máy bay, trong quá trình lên và xuống máy bay.

Báo cáo cho thấy, sau khi các hãng hàng không bắt buộc đeo khẩu trang, tăng cường quy trình vệ sinh và sửa đổi quy trình lên máy bay, thì với hàng triệu giờ hành khách đã bay, cho đến nay có rất ít bằng chứng về việc lây lan dịch bệnh trên máy bay.

Báo cáo ghi nhận các máy bay chở khách thương mại được trang bị hệ thống thông gió để làm sạch không khí trong cabin trung bình 2-3 phút một lần và loại bỏ hơn 99% các hạt có kích thước gây ra SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra khẩu trang làm giảm đáng kể nguy cơ lây truyền bệnh tật trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

Các hãng hàng không đã bắt buộc đeo khẩu trang, bổ sung quy trình làm sạch mới và thực hiện các quy trình để quản lý việc lên máy bay và hạ cánh.

Trong tháng 10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra khuyến cáo, tất cả hành khách và nhân viên trên máy bay và trong sân bay nên đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Đầu tháng 10, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) báo cáo, chỉ có 44 trường hợp lây nhiễm Covid-19 liên quan đến các chuyến bay trong số 1,2 tỷ hành trình được thực hiện trong năm nay.

Tiến sĩ David Freedman, Đại học Alabama cho biết, số liệu thống kê của IATA không tính đến số lượng ca nhiễm có thể chưa được biết đến. Tuy nhiên, ông thừa nhận nguy cơ lây nhiễm trên máy bay là thấp.

Các phát hiện và phương pháp của nghiên cứu Harvard trùng với nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi đầu tháng cho thấy nguy cơ phơi nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay là rất thấp.

Khi hành khách ngồi trên máy bay đeo khẩu trang, ngay cả khi tất cả ghế ngồi đều kín chỗ, thì trung bình chỉ có 0,003% các hạt không khí trong vùng thở của một người có virus SARS-CoV-2.

