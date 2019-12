Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống

Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực đổi mới, sáng tạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sâu rộng trong tất cả các ngành, lĩnh vực trong sản xuất, đời sống. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của hoạt động khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sản xuất khoai tây sạch bệnh bằng công nghệ khí canh tại Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc duy trì hoạt động cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 100% cơ quan, đơn vị đã áp dụng, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế về mô hình quản lý; hỗ trợ các địa phương, đơn vị đào tạo, nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ. Hiện nhân lực thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh có 562 người; trong đó có 1 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 259 thạc sĩ, 237 cán bộ có trình độ đại học và 53 cán bộ có trình độ cao đẳng. Lực lượng này đã phát huy tốt vai trò và năng lực trong nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị; đảm bảo tính khoa học trong xây dựng, ban hành các quyết sách, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Từ năm 2011 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện hơn 400 đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học cấp tỉnh, cấp Trung ương trên các lĩnh vực. Tiêu biểu là Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) đã thực hiện dự án xây dựng mô hình nghiên cứu quy trình, ứng dụng công nghệ khí canh trong sản xuất giống khoai tây sạch bệnh tại Nam Định, một trong những công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng được yêu cầu sản xuất giống trên quy mô công nghiệp. Hiện Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan đang tiếp tục triển khai 5 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: chuỗi sản xuất lạc, sản xuất rau sạch công nghệ cao, sản xuất giống và lợn sữa Móng Cái, sản xuất giống và nuôi thương phẩm hàu đơn Thái Bình Dương trong lĩnh vực nông nghiệp (lĩnh vực nông nghiệp); sản xuất gạch không nung (lĩnh vực công nghiệp, xây dựng). Qua quá trình nghiên cứu khoa học công nghệ các địa phương và đơn vị đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế như: Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, doanh nghiệp tạo sinh kế cho người dân thông qua việc xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ và công nghệ; tổ chức quản lý, phát triển thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia liên kết của 6 “nhà” “Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà nông - Nhà bank (ngân hàng) - Nhà phân phối”, trong đó doanh nghiệp có vai trò đi đầu. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, y tế…, đem lại hiệu quả cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Tân, xã Trực Hùng (Trực Ninh) ứng dụng công nghệ cao, sản xuất thành công các lúa giống mới M1-NĐ, CS6-NĐ, đáp ứng được trên 50% nhu cầu giống lúa trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng năng suất, thay thế các giống lúa nhập ngoại và các giống lúa cũ đã bị thoái hóa. Nhiều giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao như các giống lúa Dự hương, TBR225, Thiên ưu 111, Kim cương 111; các giống cây rau màu là lạc Trạm dầu 207, khoai tây Đức, bí xanh Thành Nông 1 được các địa phương đưa vào và nhân rộng ra sản xuất đại trà. Một số mô hình sản xuất nông sản an toàn theo quy chuẩn VietGAP, GlobalGAP, công nghệ Nhật Bản được xây dựng thành công. Trong công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tiêu biểu là một số doanh nghiệp ngành dệt may: Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam đã vươn lên trở thành những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may cả nước. Trong lĩnh vực y tế, khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các đơn vị ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, nâng cao trình độ khám, chữa bệnh. Tiêu biểu như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công các kỹ thuật cao như thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật u não, cột sống, tán sỏi Laser; Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu áp dụng kỹ thuật phẫu thuật điều trị gãy xương, cắt túi mật, lấy sỏi ống mật chủ, mổ lấy thai lần 2 trở lên, chụp cắt lớp, phẫu thuật nội soi tiêu hoá, chạy thận nhân tạo, xét nghiệm tìm tế bào ung thư… Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đưa các ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống hiện vẫn gặp không ít những khó khăn. Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo một số địa phương về ứng dụng khoa học và công nghệ vào công việc chưa cao. Sự phối hợp trong hoạt động khoa học và công nghệ giữa các sở, ngành còn kém hiệu quả. Cơ chế, chính sách tài chính đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ còn bất cập. Còn thiếu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính đột phá và có tính liên kết vùng để có thể triển khai ở quy mô lớn. Số lượng đề tài, dự án nhiều nhưng quy mô nhỏ và thường chỉ giải quyết những vấn đề đơn lẻ, chuyên biệt.

Để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ tại tỉnh, phát động phong trào ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Nỗ lực hình thành thị trường khoa học và công nghệ; vận hành tốt Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh. Có chế độ đãi ngộ, khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ./.

Ngọc Ánh